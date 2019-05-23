Futbol ve çocuk!
O yüzden bir tercih yapmak zorundasınız!
Küfür dünyanın en ahlaksızlık eylemidir, hele annelere edildiyse!
Kabadayılık bir erkeğin en zavallı fotoğrafıdır, hele çocukları korkuttuysa!
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Hayat uzun bir yol öyküsüdür, futbol da hayatın süsü.
Ama şimdilerde annelere bile sövülüyorken, sahanın içinde futbolcular dövülüyorken bunun adına futbol diyorlar.
Hayır! Bunun adı zorbalık.
Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim ülkemizde görünen futbol sahneleri yoktur. Saha kenarlarında linç orduları tetikte beklemez.
İnsanlık sergilerinin yerini "kan çıkmazsa para yok" konulu yedek kulübeleri almışsa o ülkede çocuklar adına bütün maviler tükenmiş, meydan karanlık adamlara kalmıştır.
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Bir Metin Oktay'ımız vardı serveti onuruyla ölçülürdü.
Hangi takımın taraftarı olursa olsun bütün çocukların kahramanıydı.
Şimdi kabadayılığın müzayedesinde açık artırmaya çıkarılan adamlarla Metin Oktay'ı kıyaslıyorlar.
Kimin haddine demeyin, güzelim değerleri bile ters yüz ettiler.
"Hayvanlarla hayvan olamayız" diyecek kadar küçülen yöneticiler kendi çamur karasında aklanıyorlar.
Hakemlerle kazanılmış şampiyonlukların arkasına saklanıyorlar üstelik!
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Futbol medyasında öyle bir düzen kurulmuş ki adalet nafile. Sistemin papazları parsayı topluyor!
Yağcılık kıyısında yüzen kayıkları var, yatları katları. Haksızlık için onurlu tek satırları yok!
Çocukların rüyalarını korku tünellerine çevirdiler.
Çünkü insan hayatının onlardaki para hırsının yanında bir sinek kadar değeri yok.
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Futbol zehrini hissettirmeden şırınga eder insanlara.
Emirleri de bilinçaltına yükler.
O yüzden öyle çok can gidecek ki bir gün, tahmin bile edemeyeceksiniz!
Çünkü büyüklerin ruhlarında ve bedenlerinde barındırdığı her kötülük büyüyen çocuklarda dışa vuracaktır.
Medyanın ve kabadayıların körüklediği futbolumuzda kan gövdeyi götürecek bir gün.
Bir bakmışsınız bir futbol filminin sonunda sokaklar kan denizi!
Canlı yayında ellerini ovuştururken birileri.
O zaman hatırlarsınız bu satırları yazan "bendenizi!"
İHTİMAL!
20'nci kattan atılarak öldürüldüğü iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet'in davasında bir rapor açıklandı.
Bu rapora göre ölmeden önce genç kızın boynuna basılmış ve solunum kasları felci geçirmiş olabileceği ve o yarım saat içinde bulunduğu kattan aşağı atıldığı ihtimali mevcut.
Adaletin yerini bulma ihtimali bile güzel.
Alkollü kullandığı aracıyla polisi öldüren zengin züppe Rüzgar Çetin'in sokaklarda olduğu bir ülkede.
Mutluluk Takvimi
İyiliğin huzurunu hisset.
İftarda aşırıya kaçma.
Ağaçtan meyve topla.
Kötü düşüncelerini öldür.
İnsanlar için
Kalplerden kin değil
Sevgi bekledi
Mutluluğa doğru
Uzansın eller
Allah insanlara
Seviniz dedi
Kalplerden acıyı
Silip yeniden
Bir sevgi yumağı
Olup da birden
Çirkinmiş güzelmiş
Hiç düşünmeden
Allah insanlara
Seviniz dedi
Hakkı YALÇIN
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