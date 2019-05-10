Zincir!
Bazılarının ağzı klozetten de kirli!
Çocuklarımız için tehlikeyi görebiliyor musunuz?
*****
Çocukluğumda "insanlık atölyeleri" olurdu mahallenin orta yerinde.
Bütün çocuklar çırak!
Bütün delikanlılar usta!
Şimdiki klavye delikanlıları ne biliyor bu hususta?
*****
Ne sofralarda bereket kaldı ne yüreklerde merhamet.
Varsa yoksa nefret.
O yüzden uçurum büyüyor ülkenin topraklarında.
O uçurum ki en kolay çocukları yutar.
*****
Bizim gibilerin hayatı kelimelerden ibaret.
Cümlelerim benim askerlerim.
Benim bağlantım politikayla değil hayatla.
O hayatın içinde özne para değil; çocuklar.
Çünkü dönen şiddet çarkının dişleri en çok çocuklarımızı öğütüyor.
*****
Tek başına çıktığımız bir yolculuktur hayat.
O hayatın özetiyle birlikte nasıl istersek öyle yazılır adımız.
Ha parantez içinde ha tabutun içinde!
Ama en anlamlısı yüreklerin içinde!
*****
Bizlerin barışa ve kardeşliğedir tutkuları.
Renklerin kayıp cennetinde çocuk resimleri çizeriz camlara.
Geçmişten gelen at arabalarına binip içimizdeki çocuğu gezdiririz.
Hala kaybolan arkadaşlarımızı bekleriz sokak lambasının altında.
*****
Sürekli kötülüğü pompalayan bir sosyal medyamız var.
Hiç kimsenin diğerinin düşüncesine saygısı kalmamış.
Herkes küfür kıyamet!
Rüzgar gülü bile ölü!
Madem öyle zamanı da durduralım oldu olacak!
"Benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde biter" duygusunun hükmü yoksa zembereği kırılmış saatlerde yelkovanın ne suçu var?
*****
Aynı toprakların çocukları olduğumuzu unutuyoruz.
Birimiz hepimizi yalnız bırakıyoruz.
Hepimiz bir olup ülkemizi yakıyoruz.
Bu mu yani?
Unutmayalım ki bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.
AH KEŞKE!
Magazindeki zehirli sarmaşıkların kahkaha seslerine alkış tutacağımıza lösemili çocukların çığlıklarına kulak kabartabilseydik keşke.
Futbol takımına kurban olanların konservesi kurulacağına adamlığın sesi orkestrası kurulsaydı keşke.
Keşkeleri hiç sevmiyorum ama.
Birbirimizi gerçekten sevip sayabilseydik keşke.
Mutluluk Takvimi
Çocuğunun bilgisayarla ilişkisine gözcülük et.
Pozitif düşün.
Bugün kablosuz hayatı dene.
Çöpleri ayırıp boşalt.
Vedalar geziniyor
Şehrin sokaklarında
Senin günahın vardır
Saçımın aklarında
Kaderime küserek
Usul usul yürürüm
Bir hayata karşılık
Ben bin defa ölürüm
Beklediğim yollardan
Hep bir yabancı çıkar
Hangi taşı kaldırsam
Altından acın çıkar
Mahşer günü gelsen de
Seni sevda bilirim
Gözlerinin önünde
Saygıyla eğilirim
Hakkı YALÇIN
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