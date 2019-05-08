​HAKKI YALÇIN

Hayat
Ama insanlar da başkalarının rollerini kapmak için çırpınır sanki.
Hele konu paraysa!
Ne haysiyetin önemi vardır ne vicdanın!
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Hayatın gerçeklerine akıl sır ermez.
Çünkü insanlara en deli rolleri aklı oynar.
Yağlı gömlekler her devirde popülerdir!
Ama deli gömleği hayatın hiçbir döneminde moda olmamıştır.
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Hiç yaşamadan var olmayı öğrenenler için yaşlı rolleri vardır hayatın.
Aynalar buruşuk!
Biraz da gözü yaşlı.
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Bazı insanların onursuzluğu başrole taşıdığı hayattaki rolüne bakınca, insanlığınızdan utanırsınız. Bakmayın!
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Ağaçlara isimlerin kazındığı romantik hayat, yerini, hayvani dürtülerin öne çıktığı hayata teslim ettikten sonradır ki, çekilmez olmuştur hayat!
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Hayatın içinde kendini pahalıya satmak diye bir tabir vardır ki.
Bunda mücadelenin onuru mevcuttur.
Ama ucuza satmak diye bir şey vardır ki, beş para etmez!
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Denize açılan gemidir hayat.
Dönüşünde limanını bulamayan.
Hayat bazen vapurlarda başkalarının elindeki gazeteleri okumak gibidir.
Bazen de canına okuyanların elinde oyuncak olmak.
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Korkuyla terbiye edilen toplumlarda, erkekler bütün güçlerini kadınlar ve çocuklar üzerinde dener!
Bunun adı; yeni moda hayat!
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Hayatın her zamanki yasası.
Kazma sapı yalayanların bir baltaya sap olma ihtimali, dikine giden namuslu insanlardan çoktur.
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Eğer hayat adına gerçek bir yolculuğa çıkıyorsan içindeki çocuk için de bir bilet al.
Sana yol gösterebilir.
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Aldığı kadarını verseydi hayat, yeme de yanında yat!
Ama bir gün gerçeği ölümle açıklar hayat.
Bekleyin!
Daha yeni başlıyor mülakat!
HARAMDIR BU!
Lüks iftar mönülerinde kişi başı 410 lira.
Ramazan; zengin olsan da asgari ücret sofralardır.
Ramazan tokları doyurup kendine pazar üretmek değil, açlığı hissetmektir.
Ramazan sadeliktir, zenginlere kurulan gösterişli sofralarda tıka basa yemek değil!
Dinimizde sükse yoktur, sükseyi icat edenlerin de dinde yeri yoktur zaten!
Mutluluk Takvimi
Vicdanının sesini dinle.
Hak yeme.
Haksız kazanca yüz verme.
Kaybetmeyi göze al.
Açları doyur.
Bu akşam son defa
Sana gelmiştim
Kalbimde hüzünler
Hep çiçek açtı
Elini tutmaya
Yetişemedim
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
Tükenip de gitti
Aşkım gururum
Batan güneş gibi
Söndü umudum
Kim bilir ne zaman
Nerde bulurum
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
HAKKI YALÇIN
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