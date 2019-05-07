İlham!
Gözüm satılık yağlıboya tablolara takıldı. Bir tabloyu öne çıkarıp etiketine baktım da içim cız etti.
Falanca vitrindeki bir etek kadar değeri yoktu. "Bu fiyata bu resmi ancak sanat aşkı yapar" dedim, delikanlı bana baktı.
"Gerçek sanatın bu ülkedeki değeri bu" dedi.
Bu resimleri yapan insanların nasıl geçindiklerini merak ettim.
Harcadıkları emek bir yana, o resmi yapabilmek için harcadıkları malzemenin giderlerini hesaplamak istedim.
"Eminim ki" dedim, "bu resimleri yapanların özneleri de ilham perileri de sanattır." Delikanlı başını salladı.
*****
Aradan birkaç gün geçti bir magazin haberi okudum.
Türkiye'nin en pahalı ressamları arasında yer alan bir ressam, tablo yaparken Aleyna Tilki'nin sanata bakışından müziğinden ve dansından ilham alıyormuş.
"Vay anasına" dedim.
Aleyna Tilki'nin sanata bakışı kaç amperdi acaba? O ressamın gözlerini kamaştırıyor muydu?
Bu ülkede ekranlardaki içi silahla ve küfürle doldurulmuş "çukurlara" bile paha biçilmezken, sosyal medya fenomeni ahlaksızlar el üstünde taşınırken, pahalı ressam olmakla "gerçek sanatçı olmak" arasındaki farkın bir anlamı olur muydu?
Bu soruların cevaplarının bu topraklarda hükmü kalmış mıydı acaba?
*****
Şöhretli insanları görebilmek için pahalı restoranlarda kapıya bakan masaları seçen insanları düşündüm bir an. O masalara fahiş fiyatlar öderken restoran sahiplerine nasıl ilham veriyorlardı kim bilir!
İstanbul'da neredeyse bütün popüler mekanların en büyük özelliği müşterileri kazıklamaksa bu da bir sanat sayılmaz mıydı?
O müşterilerin de Aleyna Tilki gibi ışık saçtığını söylersek, magazin kümesindeki tilkilerin horozların değeri düşer miydi?
*****
Yazıya nereden başladım nereye geldim! Kitapları uyanmak için okuyan insanlarla, kitapları uyumak için okuyan insanlar arasındaki farkı hissettirmek istedim belki.
Benim sanata bakış açım da bu!
Ben karanlığa kibrit çakan yürekli şarkıcıları severim.
Aleyna Tilki'yi ilham perisi yapan pahalı ressamları değil, tablolarını aşkla boyayan ve üç kuruşa satanların dünyasını merak ederim.
*****
O yüzden saygınlığı popülerliğe tercih ederim.
Sokak ressamlarının tablolarını, magazinle boyanmış nice pahalı tabloya değişmem.
İstiklal Caddesi'nde gitarıyla şarkı söyleyen genç kızları, bin tane Aleyna Tilki'ye değişmeyeceğim gibi.
NERDE O GÜNLER!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobiliyle gösteri yapan züppenin görüntülerini izledim.
Kaç çeşit tehlike içeriyor o sürücü bilmiyor mu? Biliyor ama kolayca kurtulacağını da biliyor.
O yasalar ki, katil sürücüleri bile serbest bıraktı, böyle bir züppenin yarattığı tehlikeyi mi sorgulayacak ve elinden sürücü belgesini alacak!
Mutluluk Takvimi
Rahat giyilen ayakkabıları tercih et.
Vicdanının sesini dinle.
Kopardığından daha çok çiçek ek.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O eski hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
Hakkı YALÇIN
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