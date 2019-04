İnsanlık!

ÇOCUKLARDAN biri haber verdi.

"İnsanlık ölmüş" dedi herkes merakla koştu.

İnsanlık yerde yatıyordu, son kuşlar kendilerine ait bir gülümseme arıyordu yüzünde, kalmamıştı.

Katillerin tecavüzcülerin sırtını sıvazlıyordu birileri.

Birileri dizlerinin üzerine çökmüş katıla katıla ağlıyordu.

"Nasıl ölür?" dedi yaşlı bir kadın, "sadece biraz sevgiye ve saygıya muhtaçtı." İnsanlığın en iyi hallerini bilen o yaşlı kadının hıçkırığı mazinin özlemiyle buluştu.

"Burası sevginin anayurduydu."

*****

Zalim adımlarla geleceğe koşanlar arasında bu cümle itibar görmedi.

Tersine evrim başlamıştı insanlar yeniden maymun oluyordu.

5 yaşındaki kız çocukları o maymunlar cehenneminde bile bu kadar kolay katledilmiyordu.

"Aman canım ölmüşse ölmüş kime ne yararı var!" diye haykırdı elindeki kanlı bıçağı yalayan biri.

Bir diğeri "mezarı hazır" dedi çılgın bir alkış koptu.

*****

Jenerikler önceden hazırlanmıştı televizyonlarda bir coşku.

İnsanlığın içine girebileceği bir ceset bulmuşlardı kefen yerine.

Bir cümbüş başladı, teknoloji böyle günler için geliştirilmişti demek.

İnsanlığın başında ağlayan o yaşlı kadın, siyah beyaz fotoğrafların içinden çıkmış gibi birden ayağa kalktı, "otopsi istiyorum" diye bağırdı.

Birçokları kahkahalarla güldü.

İnsanlığın öldüğü yerde sevginin saygının izini sürenlerle alay etmek itibar görüyordu artık.

*****

Kameralar kadının yüzüne yakın çekim yaparken kadın inatla haykırdı, "en azından neden öldüğünü bilmek istiyorum." Merhamet kalmamıştı artık.

Adamın biri geldi kadını yakasından tutup yere fırlattı.

"Bırak bu insanlık ayaklarını!" Ölüm kontenjanına rezervasyon yapıyordu cellatlık, televizyonlar canlı yayın yapıyordu ölmüş değerler eşliğinde!

*****

Reyting alıp nefret veren değirmen olmakla, insanları zalimlik "çukuruna" itekleyip "çarpışmanın" her halini sergileyen televizyon dizileri insanlığın sırtına saplanacak bıçakları da dağıtmıştı.

O yüzden otopsi yapmaya gerek yoktu!

İnsanlığın da lüzumu kalmamıştı zaten!

ŞEREFSİZ PAZAR!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden kansızlar var.

Metrobüste pantolonunun fermuarını açıp, dayandığı kadının yanında kendini tatmin eden sırtlanlar var.

Ve böyle bir ülkede bunları koruyan yasalar ve ahlaksız insanlar var.

Nereye sürüklendiğimizi görmek istemeyenler için at gözlükleri satışa çıkarılmıştır.

Şerefsizlik pazarında her şeyin bir alıcısı var!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bir hastaneyi ziyaret et, sonra hayattan şikayet et.

Sokakta basket at.

Çocuklara uçurtma yap.

Barışı savun.

Sevenlerin ahı

Yerde kalmıyor

Senin günahını

Yüreğin çeksin

Bir daha yüzümü

Göremezsin sen

Aşkı ayrılıkla

Öğreneceksin

Bu akşam İstanbul'u

Benden sorsunlar

Yarından sonra

Sen anlatırsın

Kim aşkta kazanmış

Kimmiş kaybeden

Onu da kalbine

Hatırlatırsın



Hakkı YALÇIN