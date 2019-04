Bıraktım!

BİR gülün açmasındaki sihri izlemek için kaç mevsim harcadığımı ben biliyorum.

Aşkın şark hizmetini yıllar önce gönüllü olarak yaptım.

Bir yanlışım doğrularımı götürdü.

Her parçamı bir yerde bıraktım.

Şarkılarımı eski zaman insanlarına, aşkı televizyon dizilerinde tüneyen zibidilere, memleketi kurtarma hikayelerini de oturduğu yerden ahkam kesenlere bıraktım.

*****

Sadece yazarak kazandım hayatımı.

Ne kör ihtirasım oldu ne haksız kazançla dirsek temasım.

Yalan değil öfkemi bileylediğim zamanlarım çoktur.

Kırk kanatlı yalanlar ülkesinde kıt kanaat yaşamaktan gurur duydum.

Her zaman söylerim, "namuslu bir gazetecinin milyon dolarları olmaz!" O yüzden şerefi haysiyeti o züppelerin şarap mahzenlerindeki etiketli resimlerine bıraktım.

*****

Kelimelerden kurduğum bir evde parantez içinde yaşıyorum. Güz bahçelerim de var söz bahçelerim de.

Onlara gözüm gibi baktım.

Çocukları taşır yük trenlerim.

Mavi cümlelerimi sadece çocuklara rezerve ettim de siyahları takım elbiseli cellatlara bıraktım.

*****

Küçük el radyolarıyla büyütülen çocuklarla teknolojiyle büyütülen çocuklar arasındaki farkı gördükten sonradır ki acılarım da büyüdü.

Nostaljiyi sevdim teknolojinin canı cehenneme! O yüzden emeklerken bizlere sevmeyi öğreten o mahalle insanlarını özlemekle geçti yıllarım.

Bir akrebin intiharına duyduğum saygıyı elinde silahla yaşayan insanlara duymadım.

Şimdiki zamanın acımasızlığına insanlığımdan utanarak baktım.

Aradıklarımı bir daha bulamayacağımı bildiğim için...

Kayıp ilanlarına göz atmayı magazin meraklılarına bıraktım.

*****

Mesele yastığa sarılıp uyumak değil; mesele yaslanacak omuz bulmak.

O kadar çok arkadaş ve dost ölüsü gördüm ki insanlara inancım kalmadı.

Satın alacak mezar toprağı da kalmadı ya da vaktim olmadı.

Hayatın ölümle imzaladığı anlaşmayı bugüne kadar hangi canlı bozabilmiş!

Yaşamakla pamuk ipliğiyle kurduğum bağlantıyı çoktan koparttım!

Aklımı çocuklarda!

Gözlerimi arkada bıraktım!

BİRLEŞMİŞ!

Dünyayı sömüren ülkeler adaletsizliğin temelini yıllar önce attılar.

Amerika'nın ilham aldığı İngiltere ve Fransa hala Afrika ülkelerini sömürmeye devam ediyor. Ardından da "soykırım masalına" sığınıyorlar.

Afrika'da kuyu açmak için para biriktiren onurlu insanlar, Afrikalı çocukların bu damla suya muhtaç olduğunu biliyor.

Sömürüye "Fransız kalan" ahlaksız ülkeler de, Afrika'nın kanını emerek beslenmeyi sürdürüyor.

Ve bütün dünya bu acımasız "kan emicileri" izlemekten keyif alıyor.

Birleşmiş Milletler dedikleri böyle bir şey işte.

Birleştikleri ortak nokta ortadayken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Çiçeklere su ver.

Vicdanının sesini dinle.

Diş fırçanı yenile.

Mavi düşün pembe hayal kur.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat



Hakkı YALÇIN