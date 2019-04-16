BİR gülün açmasındaki sihri izlemek için kaç mevsim harcadığımı ben biliyorum.
Aşkın şark hizmetini yıllar önce gönüllü olarak yaptım.
Bir yanlışım doğrularımı götürdü.
Her parçamı bir yerde bıraktım.
Şarkılarımı eski zaman insanlarına, aşkı televizyon dizilerinde tüneyen zibidilere, memleketi kurtarma hikayelerini de oturduğu yerden ahkam kesenlere bıraktım.
*****
Sadece yazarak kazandım hayatımı.
Ne kör ihtirasım oldu ne haksız kazançla dirsek temasım.
Yalan değil öfkemi bileylediğim zamanlarım çoktur.
Kırk kanatlı yalanlar ülkesinde kıt kanaat yaşamaktan gurur duydum.
Her zaman söylerim, "namuslu bir gazetecinin milyon dolarları olmaz!" O yüzden şerefi haysiyeti o züppelerin şarap mahzenlerindeki etiketli resimlerine bıraktım.
*****
Kelimelerden kurduğum bir evde parantez içinde yaşıyorum. Güz bahçelerim de var söz bahçelerim de.
Onlara gözüm gibi baktım.
Çocukları taşır yük trenlerim.
Mavi cümlelerimi sadece çocuklara rezerve ettim de siyahları takım elbiseli cellatlara bıraktım.
*****
Küçük el radyolarıyla büyütülen çocuklarla teknolojiyle büyütülen çocuklar arasındaki farkı gördükten sonradır ki acılarım da büyüdü.
Nostaljiyi sevdim teknolojinin canı cehenneme! O yüzden emeklerken bizlere sevmeyi öğreten o mahalle insanlarını özlemekle geçti yıllarım.
Bir akrebin intiharına duyduğum saygıyı elinde silahla yaşayan insanlara duymadım.
Şimdiki zamanın acımasızlığına insanlığımdan utanarak baktım.
Aradıklarımı bir daha bulamayacağımı bildiğim için...
Kayıp ilanlarına göz atmayı magazin meraklılarına bıraktım.
*****
Mesele yastığa sarılıp uyumak değil; mesele yaslanacak omuz bulmak.
O kadar çok arkadaş ve dost ölüsü gördüm ki insanlara inancım kalmadı.
Satın alacak mezar toprağı da kalmadı ya da vaktim olmadı.
Hayatın ölümle imzaladığı anlaşmayı bugüne kadar hangi canlı bozabilmiş!
Yaşamakla pamuk ipliğiyle kurduğum bağlantıyı çoktan koparttım!
Aklımı çocuklarda!
Gözlerimi arkada bıraktım!
BİRLEŞMİŞ!
Dünyayı sömüren ülkeler adaletsizliğin temelini yıllar önce attılar.
Amerika'nın ilham aldığı İngiltere ve Fransa hala Afrika ülkelerini sömürmeye devam ediyor. Ardından da "soykırım masalına" sığınıyorlar.
Afrika'da kuyu açmak için para biriktiren onurlu insanlar, Afrikalı çocukların bu damla suya muhtaç olduğunu biliyor.
Sömürüye "Fransız kalan" ahlaksız ülkeler de, Afrika'nın kanını emerek beslenmeyi sürdürüyor.
Ve bütün dünya bu acımasız "kan emicileri" izlemekten keyif alıyor.
Birleşmiş Milletler dedikleri böyle bir şey işte.
Birleştikleri ortak nokta ortadayken!
MUTLULUK TAKVİMİ
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Çiçeklere su ver.
Vicdanının sesini dinle.
Diş fırçanı yenile.
Mavi düşün pembe hayal kur.
Tek kişilik bir aşk var
Kırılmış aynalarda
Seni tanıyan nasıl
Sensiz kalabilir ki
Sil baştan demek kolay
Unutmak zor
Bu hayat her zaman
Bildiğini okuyor
İhtimallerde yoksan
Bari aşkı hatırlat
Bu kalbi sevmek için
Taşıyoruz be hayat
Bizim neyimiz noksan
Ömrümüze ömür kat
Biz zaten ölmek için
Yaşıyoruz be hayat
Hakkı YALÇIN