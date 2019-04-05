Elde kalanlar!

KASAPLARIN önünde kedi kalmadı artık.

Kasaplar bile evlerine götürüyor kediler için kemiklerden sıyırdıklarını.

*****

Akşam pazarlarında ezik domatesler de kalmadı artık.

Pazarcılar çocuklarına götürüyor emekli öğretmenlere ayırdıklarını.

*****

Erkekçe zenginliğin asaleti de kalmadı artık.

Hepimiz biliyoruz yurtdışına kaçırdıkları parayla sevişen alçakların kanlı bifteklerle birbirlerini nasıl doyurduklarını.

*****

Ekranlardaki şiddet dizilerinden sonra ruhsatsız silah sayısı insan sayısını geçti.

Hukuk da kayırıyor silah tüccarlarının kayırdıklarını.

*****

Bir cümleyle çok şey anlatan insanlar da kalmadı artık.

Ekranlarda bütün gün konuşuyorlar da yine de duyuramıyorlar karıncaların duyurduklarını.

*****

Yasalar önünde herkes eşittir gerçeğinin yerinde yeller esiyor.

O yasalar düşünen insanlardan bile esirgediler alkollü aracıyla polis öldüren zengin katillere buyurduklarını.

*****

Elle yazılan mektupların zarafeti de kalmadı artık.

Hepimiz görüyoruz vicdansızlığın Nobel ödülünü kazananların sosyal medyada birbirlerine nasıl saydırdıklarını.

*****

Çocukları ve kadınları koruyan mahalle delikanlıları da kalmadı artık.

Film izler gibi izliyoruz suç mahallinde dolaşan çakalların kadınları ve çocukları taciz etmek için nasıl çıldırdıklarını.

*****

Karşılıksız iyiliklerin cennetin kapısını açtığını düşünenler de azaldı artık.

Şimdi karşılıklı kötülüğün getirisiyle beslenenleri seyrediyoruz, yoksulların ekmeğine nasıl kan doğradıklarını.

*****

İyi insanlar görüyor artık.

Kaybettiklerini bir daha kazanamayacaklarını.

KÖTÜ ZAMAN ÖYKÜSÜ

Bu evde bir lokma bile yiyecek yok.

Yok mu? Fareler nasıl yaşıyor o zaman?

Onlar sadece yatıyor geliyor.

Yemeklerini dışarıda yiyorlar.



​ŞARKILAR BİLE

Geçmişin güzelliklerinin geleceğe nasıl yansıması gerektiğini hatırlatan şarkılarımız vardı.

Gönül tellerimiz titrerdi.

Digital dünyanın kiri onları unutturdu.

Bugünün çocukları yarın emanetlerini geri almaya gelecekler.

Onlara sevgi dolu çocuk bahçeleri mi bırakacağız?

Buzul yalnızlıklar mı?

Şarkılar bile onlardan alacaklıyken!

MUTLULUK TAKVİMİ

İstemedikçe kimseye öğüt verme.

Çiçek açan ağaçların önünde resim çektir.

Rüyalarını not et.

Kan ver.

Gözlerinde doğar

Benim güneşim

Sen benim umudum

Sevdamsın ülkem

Kader arkadaşım

Sevgilim eşim

Sen benim sıcacık

Soframsın ülkem

Elimin nasırı

Alnımın teri

Sen bir ekmek kadar

Kutsalsın ülkem

Güneşli umudum

İnancım davam

Sen benim bitmeyen

Kavgamsın ülkem



Hakkı YALÇIN