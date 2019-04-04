Tam zamanı

KAÇAK bir yolcu telaşındaydı aşk, gördüm.

Dünyanın yükünü omuzlarına almış da hızlı adımlarla ülkeyi terk etmeye hazırlanıyordu.

"Nereye?" diye sordum.

"Bana hesap mı soruyorsun?" diye diklendi.

"Asıl hesabı ben sormalıyım." Sonra nazik biçimde beni kaldırımın kenarına itekledi.

*****

Hesapsız bir karşılaşmanın başında yenik düşmüştüm.

Önce güvercinleri işaret etti.

"Mektup taşımıyorlar artık.

Telefonlarınızın ve bilgisayarlarınızın taşıdığı mikropları protesto ediyorlar." Sonra garip yağmurları işaret etti.

Bak gökyüzü ağlıyor sizin sevgisizliğinizden." Hesabın ibresini bize döndürdü.

"Siz bana hesap soracağınıza, gidin kendinizi bulun." Duygusal bir operasyonun içinde hissettim kendimi.

*****

Hiç bu kadar asabi görmemiştim aşkı.

Kaldırdığı taşın altından çıkanları önüme koyuyordu sanki.

"Her şeyi yakıp yıktınız, aşkı canlı bırakacağınızı mı sandınız?" Utandım.

O devam ediyordu.

"Konuştuğum zaman kimse beni dinlemiyor. Sustuğum zaman yumruklarınız ve sövgüye bulanmış dilleriniz konuşuyor. Adaletiniz yok, asaletiniz de. Parmak izleriniz cinayetlerde duruyor, çiçeklerde değil." Onun hizaya soktuğu kelimelerin karşısında başımı eğmek zorunda kaldım.

*****

"Aşk sizin ucuz kalemlerinizde bitti.

Üç kuruşluk televizyon dizilerinizde.

Politikacıların söylemlerinde bitti, paranın özne olduğu hayatta." O konuştukça ben geriliyordum.

"Gidiyorum" dedi duydum.

En çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda bizi terk ediyordu aşk.

Bazı gerçekleri dile getirmekte gecikmiştik.

Saygıyı sevgiyi katletmekten fırsat bulup da...

*****

"Seni nerelerde bulabiliriz?" diye sordum, gönül kırıntılarının peşine takılıp.

Nezaketini esirgemedi.

"Açan bir çiçekte, bir bebeğin kokusunda saygıda inançta helal kazançta." Gözlerinin içine bakıyordum da noktayı koydu.

"İsterseniz her yerde bulabilirsiniz beni." Ve usul usul gitti aşk.

El bile sallamadan.

Düşündüm de aynı havayı içine çeken insanlar birbirini çekemedikçe aşk asla geri gelmeyecek.

RUHSAL CANİ!

Bazı insanlara bir bardak su verdiğinizde kirlenmiş bir bardak alırsınız geriye!

O insanların ağzından dökülen ırkçı cümlelerdeki jiletlere baktığınız zaman sadece bardak değildir kirlenen.

Su da kirlenmiştir hava da.

Bir "faninin" böylesine "ruhsal bir cani" olmasına şaşırmaz olduk ya en kötüsü bu!



MUTLULUK TAKVİMİ

Doğum gününde adına ağaç dik.

Her fikre saygılı ol.

Spor ayakkabı giy.

Çöpleri boşaltırken ayır.

Taşına toprağına

Kimler ekti nefreti

Gururla dağlarına

Biz yazmıştık hasreti

Nasıl da harap ettik

Bolluğu bereketi

Cehenneme çevirdik

Bu güzelim cenneti

Kapattık kapılara

Sevgilere daveti

Yüreklerden sildirdik

O eski merhameti

Çocuklar öksüz yetim

Bitirelim nefreti

Ah benim memleketim

Acılar memleketi



Hakkı YALÇIN