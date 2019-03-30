Kuyu

YILLARDIR birlikte çalıştığım gazeteci dostum Emre Şahin'in eşi Aslı Şahin'in önceki gün hayalini öğrendim. "Afrika'da kuyu açmak!" "Harika" dedim "beni de dahil et!" Aslı, işin mali yanından öte manevi hazzı ve görüntüleri anlattı.

Bir damla suya muhtaç topraklarda kuyu açmak o çocukların dünyasına melek gibi girmek değilse nedir?

Dünyanın zenginlerinin yapmadıklarını kendi halindeki insanların "ideale" dönüştürmelerinin sebebi vicdan farkı değilse nedir?

Görüntüyü gözümün önüne getirdim.

Sefaletini çaresizliğini içine akıtan Afrikalı çocukların suya kavuşmasındaki kutsallığa.

"Su aktığı için yorulmaz" derler.

Emre ve eşi Aslı gibi özel insanlar da vicdanıyla baktığı için hayat yolculuğunda yorulmaz!

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Çocukluğumda bayramlardan önce küçük bir kamyonetiyle bir adam gelirdi mahalleye.

Bayram sevinci bayramlardan önce gelirdi mahalleye.

Bizleri o kamyonete doldurur, bir giyecek mağazasında baştan ayağa giydirir ve aldığı yere bırakırdı.

Bir güven duygusunun eşliğinde çocuklara iyilik kuyusu açardı o namuslu yürekli adamlar.

Sadece Allah aşkına.

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O zamanlar dede yadigarı saatler vardı torunlara kalan.

Saatten ziyade dedelerden kalan geleneklerdi değerli olan.

Gelenek dediğin vicdan, aile büyüklerine saygı, helal kazanç, kadınları çocukları korumak.

Şimdi Çin malı saatlerin kolları süslediği bir düzende geleneklerin de yenisi makbul.

"Parayı bul da nasıl bulursan bul!"

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Yaşlı ağaçların sadece yaprakları için yaşamadığını çocukluğumuzda öğrendik.

O yüzden "dünyada hiçbir şeyim yok diye sızlanma!" Bir kaderin sahibisin!

Kendine acıma, harcadığın zamana da.

Çünkü sen harcamazsan zaman seni harcayacak!

Paran çok diye ihtirasın doruğuna çıkmayı hedefliyorsan, hayat bir şekilde seni oradan aşağı indirecek.

O yüzden "ipiyle kuyuya inilecek insan olabilmek" zengin olmaktan bin kere değerlidir.

O zenginler için Afrikalı çocukların zerre kadar değeri olmadığını biliyorum.

Onları da "gayya kuyuları" bekliyor.

RİZELİ ÖMER YILDIZ

Son zamanlarda okuduğum en güzel haberlerden biri.

"Rize'de Ömer Yıldız adlı vatandaş boğazına lokma takılan yavru köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü." Bu dünyada böyle insanların var olduğunu gördüğüm zaman, hayattan umudumu kesmemem gerektiğini de öğreniyorum.

Kötülüğün bu kadar palazlandığı bir dünyada bu güzel insana kocaman alkışlar.

Helal olsun Ömer Yıldız kardeşim!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sokaktaki kadından çiçek al.

Yaşlı insanlara öncelik tanı.

Rengini seç.

Yüz jimnastiği yap.

Kendini ödüllendir.

Bardağından içtiğim

Aşkından vazgeçtiğim

Mazinin hatırına

Sana ses etmiyorum

Bu kez halin ağlamaklı

İş işten geçti diyorum

Ziyaretçi edasıyla

Gitmeni bekliyorum

Çok sevmenin günahları

Dökülen gözyaşları

Gecelerin karanlığı

Sabahlara ödenmiştir

Seni canım bildiysem

Ölüp ölüp dirildiysem

Şimdi kalbimden sildiysem

Bütün borcum ödenmiştir



Hakkı YALÇIN