Tanık!

Geçen hafta gazetenin yanındaki büfede oturuyordum. Hırpani kılıklı bir adam etrafımızda dolanıp duruyordu.

Yardım etmek isterken büfenin sahibi "o adam deli" dedi.

"Delileri severim" dedim.

Adamı küçük taburemin yanındaki masaya davet ettim hemen oturdu.

*****

Bir çay söyledim yanına sandviç.

Ellerine baktım nasırlıydı.

"Çok çalışmış olmalısın" dedim, "evet" dedi, "ölmek için çok çalıştım!" "Peki, yaşamak için ne yaptın?" "Sabır tespihleri çektim" derken noktayı da koydu, "sabır insanı güzelleştirir." Gülümsedim, aradığım delilerden birini karşımda bulmuştum.

*****

"Kimin kimsen yok mu?" derken yalnızlığına ilaç olabilecek reçeteyi sordum belki.

"Senin var mı?" diye karşılık verdi.

"Yalnız geldik yalnız gideceğiz!" Her şeyi göze almanın cesareti onda vardı da bizlerde mevcut muydu acaba?

O bana sordu, "metal yorgunluğun ne alemde?" "İyi" dedim, "yanına hayat yorgunluğunu da ekledim final sahnesini bekliyorum." "Arada bir kendini güncelle" diye karşılık verdi.

"Nostaljik ağrılarına da iyi gelir!"

*****

Dışı yaldızlı içi paslı teneke insanlardan geçilmeyen bir dünyada, hırpani giyimli birinin kurduğu cümlelerdeki çelişki beni şaşırtmadı.

Deli gözüyle bakılan insanlardaki derinlik akıllı geçinenlerde olsa dünya bu halde olmazdı zaten.

"Nerde hata yaptın" diye sormak geçti içimden, hata aslında onlara deli gözüyle bakmakla başlıyordu belki ve bizlere aitti.

*****

Sandviçini yerken gözlerini benden çevirdi.

"Hayattan ne bekliyorsun" demek gafletine düştüm de beni ayağa kaldırdı.

"Kaybettiğim zamana borcumu ödüyorum."

*****

O adamı dinlerken denize atılmış da sahile vurmuş bir şişenin içindeki mektubu okudum sanki.

Düşüncelerimi gözlerimden okudu.

"Etrafında o kadar çok okunmamış mektup var, lütfen onları da oku" dedi ve gitti.

******

Ardından baktığımda o adamın benim için geldiğini düşündüm.

Kendisindeki saklı duran anlamı fark etmemi istediği için.

Ya da kaybolmadan önceki "tanıklığıma" ihtiyaç duyduğu için belki.



​10 YUMURTA!

Çokbilmiş uzmanlığın yan tesirleri insanlardan çok şeyler alırken, garip görüşler devam ediyor.

"Hamile kadınlar günde 10 yumurta yiyebilir!" Bilim adamları fazla yumurta tüketiminin özellikle kalp hastalıkları ve erken ölümle bağlantılı olduğunu ispatlamış durumda ama kimin umurunda!

Bir yumurtanın 186 mg kolesterol içermesi Canan Karatay için tehlike içermiyor.

İşin en acı yanı; "profesör" etiketli insanların ağzının içine düşenlerin böyle söylemlere "balıklama" atlaması.

Yanlışlar doğruları götürmüyor artık

MUTLULUK TAKVİMİ

Cam kenarına saksılar diz.

Bahis oyunlarından uzak dur.

Her şeyi kalbinle yap.

Baharı hisset.

Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre göre

Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri

Biz sevmekten yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk



Hakkı YALÇIN