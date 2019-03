Emeğin bedeli

BİR mahalle sakini ve kızıyla hafta sonu park sohbetim oldu.

Baba kız bildim bileli CHP'ye oy veriyor.

Kızı cumartesi günü yeni hizmete açılan tren yolculuğuyla evine nasıl rahat geldiğini anlattı.

"Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi. Emeğin hakkını veren tavrını dışa vururken noktayı koydu.

"Bu seçimde oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim." O anda babasına baktım gülümsedi.

"Galiba kızımla aynı fikirdeyim."

*****

Uzakları görebilmek için ayağa kalkmak gerektiğini biliyorum.

O yüzden oturduğu yerden ahkam kesenlerle, her şehre defalarca ayak basan bir lider arasındaki farkın yansımasının seçimlerde ortaya çıkmasına şaşırmıyorum.

İstanbul elbette eski İstanbul değil.

Gökdelenlere boğulan bir şehirde yanlışlar da oldu.

Ama doğruları üretenlerin hakkını da kimse inkar etmiyor.

*****

Yapılan hizmetleri "zaten göreviydi" diye düşünmek her vatandaşın hakkıysa, madem öyle her belediye başkanı görevini yerine getirsin!

Ama oturduğum ilçede hizmetin zerresini bile vatandaştan esirgeyen CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na bakıyorum.

Hizmet yoksunu bir belediye başkanını ikinci dönem aday gösteren CHP'li yetkililere; "Bülent Kerimoğlu'nun vatandaşa hizmet etmek yükümlülüğü nerede?" diye soruyorum.

Mahalle sakini olarak CHP yetkililerine sorularım bitmiyor.

"Böylesine sorumsuz bir belediye başkanının arkasında duruyorken, başkalarının yaptığı hizmeti küçümseme hakkını nereden buluyorsunuz?" Cevaplar askıda!

*****

Renk körü değilim, o yüzden futbol takımı bile tutmuyorum.

Yakınlarım bilir siyasi görüşüm de yok.

Vicdanım da konservatif değil, hala siyah beyazım.

Hala eski İstanbul sevdalısı.

Her insanın karşı fikre saygılı olduğu o güzelim yılların özlemindeyim.

O yüzden nostaljik ağrılarım çok.

*****

Sarmaşıkların taştığı balkonları geri getiremem. Birbirlerini linç eden sosyal medya cellatlarına elle mektup yazmanın güzelliğini anlatarak teknolojiye karşı direnemem.

Ama teknolojiye saygılarımı da esirgemediğim zamanlarım çoktur.

O yüzden hızlı trenleri çocukluğum faytonlarına benzetemesem de.

O kız çocuğunun "Allah razı olsun" dediği bir üretime başımı eğerim.

Paslı tenekelere de karşı dururum.

*****

Ben İstanbul'a 60 yıldır aşığım.

Bazen canımı yakmış olsa da!

Gökdelenleri çocukluğumun uçurtmasına geçiş izni vermese de.



​ESKORT AMBULANS!

Sabahları E-5 yolu üzerinde bazı ambulansların çakarlı araçlara eskortluk yaptığını görüyorum.

Bir araca yol açmak için ambulans kullanan biri "adam değildir!" Onurlu bir hizmet yapması gerekirken, meslek onurunu hiçe saymanın daha net gerçekleri de vardır.

Onu da böyle bir ambulans şoförünü kendine uşak tutan arkadaki araç sahibi üstlensin!

MUTLULUK TAKVİMİ

Satın almayacağın bir şey için satıcıyı oyalama.

Borçtan uzak dur.

Vazgeçilmez altın kuralların olsun.

İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sadalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Hakkı YALÇIN