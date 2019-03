Ejderha!

Parasını ödediğimiz uçakların bizlere ödenmeyeceğini ilan eden bir devlet; ancak eşkıyadır.

Ve kiminle ticaret yapacağımızı bizlere dikte ettiren bir devlet; ancak zorbadır!

Dünyanın kanını çeken şırınganın adıdır Amerika!

DNA'sında terör yatan bir ülkenin bu dünyada yatacak yeri yok!

O yüzden her toprakta gözü var!

*****

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füzelerinin alımına yaptırım uygulamakla tehdit eden bir ülkenin tavrı "sizin kendinizi koruma şartlarını bile ben belirlerim" küstahlığından başka bir şey değildir.

NATO'nun Avrupa Müttefik kuvvetler komutanı Amerikalı orgeneral Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesi çağrısında bulunuyorsa; bu tavır da "dünyada ticareti ben şekillendiririm" küstahlığından başka bir şey değildir.

*****

Dikkat edin, Türkiye ile Amerika arasındaki son dönem gerginliklerinin hepsinde Trmup yönetiminin üretimi var.

Ortadoğu'da kendilerine gerekli "geniş alanı" bulamamın getirdiği saldırganlığın yan etkileri bunlar.

Bütün dünyada sınırsız yetkiye sahip olduklarını zannedenlerin diyalogları bile savaş içeriklidir.

Amerika her zaman kalleşliklerin yenisini vizyona sokar.

Rezilce ve acımasızca!

*****

Çünkü Ortadoğu'yu her gün bir ayaklanma çıksın diye film platosuna çeviren namussuzluğun adıdır Amerika.

Kendi çocukları rahat yaşasın diye, başka ülkelerin çocuklarını öldüren zalimliğin ta kendisidir!

O yüzden Amerika benzin bidonlarına ateş üfleyen ejderhadır!

*****

En ufak gerginlikte yükselen dolar alçaklık politikasının eseridir diye, Amerika'nın alışveriş merkezi olacak değilsek.

Duruşumuzu değiştirirsek sırtımıza yüklenecekleri de bilmemiz gerekiyor.

Silah tüccarlığın kaşesini belirleyen bir kabadayıya kurban edilecek bir ülkemiz yok bizim.

*****

Bu ejderhaya verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemeyeceğimizi de bildirmek zorundayız.

ASIL MESELE

Çakalın biri sözde çocukları tacizden korumak için dernek kuruyor ama önce kendi çocuğunu taciz ediyor.

Çocuk annesine işaret ediyor, babasının kendi üzerinde gezinen kirli ellerini. Anne ayaklanıyor ve kocasının bütün delillerini ortaya döküyor.

Soysuzluğun her geçen gün yeni icatlarla hayata sokulduğu bir düzenden çocukları korumak gittikçe güçleşiyor.

O çocukları böyle babaların ellerinden kurtarmakla da, o babalara ceza vermekle de mesele hallolmuyor.

O çocuklar üzerindeki travma ömür boyu onların peşin bırakmayacak.

Bunun bedelini hiçbir ceza karşılayamaz.

O yüzden çocukların babalarından bile korunması gerektiği bir düzen inşa edildi ki, bu nasıl yıkılacak?

Bu kadar kötü insanın varlığını hissetmek çocuklarımızın geleceği adına kimseyi endişelendirmiyorsa tümden yandık!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yatağını kendin topla.

Otobüs şoförüne selam ver.

Ölen insanların arkasından konuşma.

İçimde sevda sonlarının

Klasik yalnızlığı var

Her akşam bu saatlerde

Kendimi sokaklara

Vuruyorum

Bir köşe başında

Gitar çalıyor çocukluğum

Bahşiş şapkasının içinde

Harcanmaya hazır

Bozuk para gibi

Duruyorum

Beklemek

Geciktirmez kaderi

Canım ikiye ayrılmış

Her gün biraz daha

Savruluyorum



Hakkı YALÇIN