Adalet

Adalet Bakanlığı cinsel istismar mağdurları, şiddete uğrayan kadınlar ve engellilere yönelik davalarda harekete geçiyor.

"Devlet davalar yıllar sürse bile sonuna kadar takip edecek." Burada duralım.

O ahlaksızlar kravat taktıkları için indirim yasası yürürlükte kaldıkça.

O ahlaksızların "ama yaşı büyük gösteriyordu" gibi alçak savunmaları sürdükçe, davalar da yıllarca sürecek demektir ki meselenin can alıcı noktalarından biri budur.

Kravat eskiden erkekte zarafetin sembolüydü.

Şimdi kadınlara tecavüzdeki indirimin!

*****

Davaların avukat giderlerini masrafları devlet karşılayacak.

Bunun için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlk etapta 70 pedagog ve psikologla 7 pilot ilde kırılgan guruplara yönelik özel birim kurulacak.

Elbette doğru bir adım.

Ama şiddete maruz kalan ve tecavüze ve uğrayan kadınların bozulan ruh hallerini onarmak keşke sadece psikologlarla mümkün olabilse!

Keşke toplumsal bilinç oluşturulsa.

Ve sadece o insanların ruh hallerinin tedavisi için, onların hayata sağlıklı biçimde karışmaları için yeni bir sayfa açılabilse.

*****

Her şeyden önemlisi o insanların şiddete ve tecavüze uğrama şartlarının ortadan kaldırılması gerekiyor.

Yani o ahlaksızların üremesinin önüne geçilmesi gerekiyor.

Kendisinden ayrılan kadını öldürmeyi erkeklik töresi sayanlara "erkek olmanın şartlarını" bu saatten sonra kim öğretecek?

En namuslu törenin cana değer vermek olduğunu gösteren gerçekleri hayata geçirmek gerekiyor ki asıl mesele bu!

****

Erkekliği silah ve şiddet gösterisi haline getiren televizyon dizilerini işaret etsek bir faydası olur mu?

Ter kokulu otobüslerde kendilerine abanmak için fırsat kollayan erkek soysuzluğunu işaret etsek, onların önünü kesebilmek mümkün olur mu?

Haksızlığın kaymağını yemekle, haksızlığın dayağını yemek arasında 7 fark vardır.

Bunun bir tanesini bile vicdanınızda verebilmeliyiz.

Çünkü insanları en çok bildiği sorulara cevap vermemek yaralar.

*****

Adalet Bakanlığı'nın doğru adımlarının medyada özellikle de televizyonlarda her gün dile getirilmesi gerekiyor.

Adalet Bakanlığı'nın adalet için gösterdiği duyarlılığın, bireyler olarak bizler tarafından da gösterilmesi gerekiyor.

Hazırlanan yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hemen yürürlüğe girecekse, bizler de kendi vicdanımızı yürürlüğü sokalım.

Tam zamanı çünkü!

AYTAÇ ARMAN

Aytaç Arman'ı kaybettik.

Sinemanın sinema olduğu yıllarda oyunculara "sanatçı" denirdi.

Aytaç Arman da bunlardan biriydi.

Ne magazin köşelerine konuk oldu, ne rol biçti kendisine.

Herkesin tabutu elde taşınır, Aytaç Arman'ın yüreklerde de taşındı.

MUTLULUK TAKVİMİ

Minyatür golf oyna.

Fanatik olma.

Çocuğunun elini bırakma.

Bahar hayali kur.

Ayrılanlar unutur derler

Biz unutamayız

Tenimiz yanarken

Kulaklarımız çınlarken

Ve ruhlarımız

Çağırırken birbirini

Hiçbir şey

Yokluğumuz kadar

Kanatamaz yüreklerimizi

Bizimki

Bir sevda masalıydı

Destansı bir yanı vardı

Sen orada ağlasan

Burada yağmur yağardı



Hakkı YALÇIN