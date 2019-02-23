Nostalji

Şimdi moda yapay zeka.

Adı üstünde "yapay!" Doğallıktan uzaklaştıkça teknolojik bir bataklığa saplanmamız kimseyi tedirgin etmiyor.

Oysa teknolojinin saldırı emri; sadece nostaljinin müzmin aşıkları için değil, asıl hedef çocuklar!

Çocuk yaşta psikiyatrla tanışan, çocukluğundan doğar doğmaz uzaklaşan çocuklar.

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Eski moda teknolojinin içindeki zehirli maddeler de önemli.

Magazin kümesindeki "tilkilerden" korunmak isteyen bir kız çocuğu babasına seslendi.

"Şunlara bir şey söyle baba. Benim masum düşlerimi ellemesinler!"

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Satranç, gelmiş geçmiş bir teknolojilerden üstündür.

Gençliğim Merter Tozkoparan'da geçti, geçenlerde ziyarete gittim.

"Eski tüfek" denilen adamlar hala kahvede pişpirik oynuyordu da itiraz ettim. "Satranç öğrettin de oynamadık mı?" diye çıkıştı biri.

Başımı öne eğdim ve gittim!

Satranç takımı almaya!

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Her yanımız dert yumağı olmuşken geçenlerde bir ilan gördüm.

"Hayatın kırışıklıklarını düzeltmek için son ütücü aranıyor!" İlanın altını da ben doldurdum.

"Yanında kötülükleri öğütücü bir yardımcı da olursa hiç fena olmaz!" Yapay zekanın uşağı bir robot isteyecek halim yoktu ya!

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Tecavüz edilen bir kadının son isteği.

"Bana tecavüz eden çakalın üstüne yafta asılsın!" "Ne yazılsın?" diye sordum cevap verdi. "Hiçbir iğrenç canlı bir saniyeliğine bile insan olamaz!" Böyle insanların yapay zekayla ile "ruh ikizlerinin üretildiğini düşünebiliyor musunuz?

Ama ne olursa olsun hiçbir robot o insanlar kadar şerefsiz olamaz!

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Parkta bir okuyucumla muhabbet ettik. Yeşilçam filmlerine hayran.

Not düştü muhabbete.

"Eski delikanlıları bu memlekette görmek zordur beyim!" Ben de onun kulağına fısıldadım.

"Haksızlığa karşı durmak; artık nostaljik bir deyim!"

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Bizler hala şişelerin içine koyuyoruz mektupları, denize atıyoruz.

Kimse bulamasa da deniz kabukları kulak misafiri olur diye.

Çünkü elle yazılmış mektuplarda kalemin de yüreğin de sesi vardır.

Biz buna kısaca "nostalji" diyoruz.

HAKAN ALTUN

Türkiye'nin en güvenilir insanlarını seçmişler. Seçilenler güvenilmezse seçenler ne olur ki!

Bu ülkede güvenin teşhiri güçle parayla değil yürekle olur.

Güvenilir olmak için sağlam bir karaktere ihtiyaç vardır.

O yüzden güvenilir insan denince benim aklıma hep Hakan Altun gelir.

Hakan Altun nice güzel şeyin bedelidir.

Küçük törenlerin de adamı değildir, çıkar hesaplarının da.

Adam gibi adamdır.

Sadece sözüne değil yüreğine de güvenilir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Elindeki çizgileri incele.

Hiçbir şeyi özgürlüğe değişme.

Dostuna omuz ver.

Senin ara sıra

Yakalandığın

Sessiz harfli

Bakışların var

Yıllardır arayıp

Sende bulduğum

Güler yüzlü

Sabahların var

Gözlerin yeter de artar

İnsanı tanımak ne ki

Seni kaynaştırır bana

Adın bir soyadın iki

İkimiz de firariyiz

İkimiz de virane

Aramızda

Bir kahvelik mesafe

Kahve bahane



Hakkı YALÇIN