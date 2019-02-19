Bugünkü
Takvim
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 19 Şubat 2019, Salı

Adalet rafta!

FENERBAHÇE'NİN 28 yıllık enkaz gerçeğine Konya maçındaki mücadeleye mahsuben; "pahalı hayaletlerle alınan sonuçlara hayret etmemek gerekiyor" sözüyle katkı sağlandı.
Fenerbahçe'nin bu kafayla küme düşme korkusunu muhafaza etmesi gerektiği Ersun Yanal hükmüyle karara bağlandı.
"Comolli, Fenerbahçe'yi dibe çekmekle görevlendirilmiş biridir" sözümüze karşı çıkan Ali Koç'un gözünde mazi yeniden canlandı.
"Büyük yürüyüş devam ediyor!" Dibe doğru!
***
"Fenerbahçeli Skrtel'i sahada tutan hakemin lisansı iptal edilmelidir" sözünde istediğini bulamayan Fenerbahçeli yöneticiler tarafından; adalet rafa kaldırıldı.
Geçen hafta Trabzonspor maçında hakem tarafından "evlatlık" alınan Galatasaraylı Diagne'nin, bu hafta Kasımpaşa maçında rakibine attığı dirsekle korunmaya alınan kırmızı kartıyla; adalet yürürlükten kaldırıldı.
Futbolun hakemlerin eğlencesi olduğu gerçeğine mahsuben; bizler de adaletsiz hakemliğin cenazesini kaldırdık.
Ardından futbolcu ahlakına da bir not düştük.
"Rakibini sahadan attırmak için bin takla atanlar, bir çocuğun kolunu kırarak onu dilendirenden daha ahlaklı değildir!"
***
Trabzonspor taraftarı isyan pankartı açtı. "Yeter artık!" Ben de onlar için parantez açtım. (Yetmez sevgili Trabzon!) Gözü doymayanı haramla doyuran bir sistem varken, onlara dünyaları versen yetmez.
Büyüklük o yüzden dil değiştirmiş el değiştirmiştir.
Bırak onlar dümenlerini tuzaklara kırsınlar hakemlere kırsınlar.
Sen fındık kabuğundan gemilerinle, pırlanta gibi gençlerinle onurlu yolculuğunu sürdür.
Bırak onlar parsayı toplasınlar medyayı beslesinler. Sen gençlik devrimine devam et.
Hiç merak etme bütün ayrıntıları not eder hayat!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Adalet rafta!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ