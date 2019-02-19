Fenerbahçe'nin bu kafayla küme düşme korkusunu muhafaza etmesi gerektiği Ersun Yanal hükmüyle karara bağlandı.
"Comolli, Fenerbahçe'yi dibe çekmekle görevlendirilmiş biridir" sözümüze karşı çıkan Ali Koç'un gözünde mazi yeniden canlandı.
"Büyük yürüyüş devam ediyor!" Dibe doğru!
Geçen hafta Trabzonspor maçında hakem tarafından "evlatlık" alınan Galatasaraylı Diagne'nin, bu hafta Kasımpaşa maçında rakibine attığı dirsekle korunmaya alınan kırmızı kartıyla; adalet yürürlükten kaldırıldı.
Futbolun hakemlerin eğlencesi olduğu gerçeğine mahsuben; bizler de adaletsiz hakemliğin cenazesini kaldırdık.
Ardından futbolcu ahlakına da bir not düştük.
"Rakibini sahadan attırmak için bin takla atanlar, bir çocuğun kolunu kırarak onu dilendirenden daha ahlaklı değildir!"
Büyüklük o yüzden dil değiştirmiş el değiştirmiştir.
Bırak onlar dümenlerini tuzaklara kırsınlar hakemlere kırsınlar.
Sen fındık kabuğundan gemilerinle, pırlanta gibi gençlerinle onurlu yolculuğunu sürdür.
Bırak onlar parsayı toplasınlar medyayı beslesinler. Sen gençlik devrimine devam et.
Hiç merak etme bütün ayrıntıları not eder hayat!