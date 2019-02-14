Aşk’olsun!

Tek heceli çok anlamlı bir sözcüktür aşk.

Hayatı yaşamak için kullanmak, insanları kullanmak yerine.

Gönül kuşunu kırıntılarla doyurmak.

Yüreğinle atmak imzanı.

Mistik bir sabır derin bir ahlak.

Okulu kıran çocukların kalbini kırmamaktır aşk.

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Güneşe şapka çıkaran gölgedir aşk.

Ölüme meydan okuyan bilge!

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Gönlünün kapısında tek ayak üzerinde beklemektir aşk.

İdaresiz kullanmak iradeyi.

Deli gömleğini giyip hiç çıkarmamak.

Sahte dostları terk etmek, işlemediğin cinayetleri üstlenmek.

Dönülmez akşamın ufkunda bir karıncanın sırtında nehri geçebilmektir aşk.

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İşgal altındaki bir ülkeyi savunmaktır aşk. Kurşuna dizilmeye giderken gözlerini bağlatmamak.

Nargilenin marpucunu tutuşturmak içindeki yangınla.

Bir çiçeğin açmasındaki sihri görebilmek.

Çocuklar gibi sevmektir aşk.

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Gençliğimizin yasak kitapları gibidir aşk. Nazım Hikmet, Ernest Hemingway. Aşk onlardan sorulur.

Bütün aşkların faturası ayrılığa çıkar ama üzülmeyin.

Aşağı kırılmış atlar onların kitaplarında da vurulur.

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Aşkta sadece bir şey için pişmanlık duyabilirsiniz Yaptıklarınız için değil yapamadıklarınız için.

Ama durarak saklananların pişmanlıklarını koşarak ödeştirmesi mümkün değildir.

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Bir şarkıda bir kokuda unuttuğunuz eski bir aşka rastlarsanız korkmayın.

Kahvenizden bir yudum çekip geçip gidecektir.

Suç mahallini seven katiller gibi.

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Aşk kendisine kıyana bile kıyamamaktır. "Elindeki hançeri sırtıma saplarken umarım kanım sıçramamıştır üzerine!" H H H

Aşkta bir yanlış bütün doğruları götürür. Bütün doğrular bir yanlışı geri getiremez!

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Kaybetmeyi sevmeyen sakın aşık olmasın. Çünkü eninde sonunda kendi çaresizliğine gömülür iki kişiden biri.

Ölü ya da diri.

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Aşk sadece sevgililer gününde hatırlanan bir duygu değil, günün her saati yüreklerin atışının birbirine denk düşmesidir.

Gerçek aşk sizinleyse gününüz kutlu olsun. Ama laf olsun diye kutluyorsanız.

Aşk'olsun!



ADLİ YENİLGİ!

Yapay zeka hukuka da bakacakmış.

Ne güzel!

O yapay zeka; kravat takan katillere indirim yapmaz!

Parası olana yeni yasa icat etmez.

Çocuk tacizcilerine arka çıkmaz!

Yapay zekanın adalet sisteminde kullanılması, vicdanını hareket ettiremeyen bazı hakimlerin ve yargıçların yenilgisidir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Aşkını hediyeyle değil yüreğinle göster.

Aşkı en güzel sen ifade et.

Sevgi içeri nefret dışarı.

Günlük düşünme!

Ne çok şey kattın

Ömrüme

Hiçbir şey seninle

Bir tutulmuyor

Ben mutlu olmayı

Senden öğrendim

Senin gibi gidenler

Unutulmuyor

Bu sevda ancak seninle

Sevda olurdu

Seni tanımak bile

Benim için gururdu

Belki geçti belki erken

Ayrılık zor çok severken

O gün sana bir kez daha

Aşık oldum giderken



Hakkı YALÇIN