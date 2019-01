Taş!

TAŞ en çok Filistinli çocukların eline yakışır.

Kendilerine bomba atan soysuzların kaç paralık olduklarını göstermek için!

O taş ki; insan olanın gözünde bombadan daha tesirli iz bırakır.

*****

Taşlar bazen camlara yakışır.

Bütün dünyaya mesaj niyetine, üstüne sarılmış beyaz bir kağıtla birlikte.

"Şangır! Amerika ve İsrail sizi aldatıyor" İmza; çocukların dostu!

*****

Yıldızlar da gökyüzüne sürgüne gönderilmiş taşlardır.

Onlar "karanlık adamları" taşlamaktan asla vazgeçmezler.

*****

Taşları insanlarla örtemezsiniz komik olur Ama insanı taşlarla örtebilirsiniz!

Mezar olur anıt olur.

Taşın heybetine de kanıt olur!

*****

Taş ve kum.

Ekmek ve buğday.

Ekmeğini taştan çıkarmak sözcüğünün "temel taşı" budur!

*****

"Taş kalpli" sözü insanların zulmüne yöneliktir ama "taşı" aradan çıkarmak gerekir.

Çünkü taşı düzeltmek insanı düzeltmekten kolaydır.

Taşı yontabilirsiniz ama bazı insanları asla!

******

Taşlar durdukları yerden bile uyarı mektupları gönderir.

"Büyük kaleleri bile bizlerden yapabilirsiniz" derler.

"Eğilip bizleri toplayacak elleriniz" mevcutsa!

"Ve o kaleyi yapacak imece ruhuna sahipseniz!"

*****

Taşlar en çok suyun içinde suskun dururlar.

Ama bakmayın öyle durduklarına.

Her sabah içtima, her akşam bir yoklama!

Kumlarını bile yedirmezler denize!

Denizler aldığını geri vermeyi taşlardan öğrenmiştir.

*****

Her taş ağırbaşlı duruşuyla ruhundaki yangını heceler.

Tarihte iki el gerekti insana, iki taş.

O taşlar ateşi yaktı.

Ki, o ateş olmasaydı yanmıştı dünya!

ÇOCUK VE PROFESÖR!

Adamın biri profesör olmuş, organlarını bağışlamak istemediği insanları "dangalak" sayıyor.

"Ben organlarımı vermem" diyor.

Belediye otobüslerinde hala büyüklerine "yer veren" yürekli çocukları gördüğüm zaman, o profesörle kaybettiklerimi yeniden kazanıyorum.

"Hayatın rütbesi onurdur" diyorum.

O yüzden böyle "isimsiz" bir çocuğu binlerce profesör etiketine değişmeyeceğimi duyuruyorum!



Mutluluk Takvimi

İlaçları çocuklardan uzak tut.

İndirim kazığı yeme.

Bir bebeği koynunda uyut.

Günü kitapçıda geçir.



Seni sordular dün gece

Yok artık bitti dedim

Merak etmişler aşkımı

O da onla gitti dedim



Bu kalbi veren Allah

Teselliyi de verir

Hayattan ne isimler

Uçup da gitti bir bir



Eski sevda bahçeleri

Şimdi savaş alanı

Yavaş yavaş siliniyor

Bıraktığın o koku



Bakma gözlerimdeki

Sahipsiz ifadeye

Gözyaşımla yazılmış

Vasiyetimi oku



Hakkı YALÇIN