Yol yanlış rehber yanlış ama herkes talihsizlikten dert yanıyor.
Futbolcular rakip kaleye kaç şut çekti, kaç pozisyon üretti?
Maçın sonlarında sahte bir faule yataklık ederek maçı bitireceğini zannedenlerin, yedikleri gole zemin hazırladığını kim görecek?
Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları yenilen gollerden daha talihsiz!
Adisyona yazdırdıklarına bakıyorum da.
"3 maçta sıfır galibiyet, yanında Ümraniye faciası da eşantiyon!
"İyi ki bu adamı almışsınız Sayın Başkan" diyorum.
"Ersun Yalan 3 maçta 3 puan almasa dipteydi takım!"
Kim derdi ki gün gelecek rakip tribünler "Fener kümeye" diye haykıracak!
Kim derdi ki, Fransız züppenin biri transferden sorumlu patron olacak Fenerbahçe'nin tarihini kanatacak!
O tarihi kime nasıl anlatacaklar?
Hele Lefter Küçükandonyadis sezonunda!
Comolli'yle mayalanan bir takımın yayan kalmasından başka bir sonuç mümkün mü?
O halde bu fotoğrafa baksınlar!
Sezon başından beri okula başı eğik giden Fenerbahçeli çocuk Bursaspor maçının bitiminde gözleri yaşlı biçimde babasına gülümsedi.
"İyi ki sömestrdeyiz baba!"