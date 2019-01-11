HAKKI YALÇIN
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Tayyip Erdoğan
Ayak basılmadık toprak bırakmıyor "görevi" diyorlar.
Dolar artıyor "ülke batıyor" çığlıkları yükseliyor.
Dolar düşüyor "olması gerekendi" diyorlar.
Bu kadar seçim kazanıyor kendisine oy verenleri yeriyorlar.
Bu demektir ki; konuşmaktan başka bir şey yapmayanlara inat yapılanlar yapılacakların teminatıdır Tayyip Erdoğan için.
*****
İnsani gerçekleri de inkar etmeyelim.
Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini açıklayan Tayyip Erdoğan, üstelik bu açıklamayı terör ve Suriye konusunda Amerika ile gergin saatler yaşanırken yapıyorsa.
Her yola taş koyanlarla halkın kalbine giden yola baş koyanlar arasındaki farkın sebebini araştırmaya gerek kalmıyor.
*****
Dünyanın gerçek anlamda barışa ihtiyacı var.
Her ülkeye eşit biçimde işleyen hukuka.
Evet, bizim de bütün komşularımıza ihtiyacımız var ve komşularımızla huzur içinde yaşamaya!
Ama dik durmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var.
Hele haklı olduğumuz bir konuda!
*****
Acıkınca Ortadoğu'daki çocukları yiyen kapitalist ülkelere bir şey demeyenlerin insanlık katında hükmü yoktur.
O yüzden Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunun Trump gibilerinin ipliğini pazara çıkarmakla yakın ilgisi vardır.
*****
Gelelim ülke gerçeklerine.
Bana soruyorlar, "yerel seçimlerden nasıl bir tablo çıkar?" Ben de diyorum ki.
"En büyük gücün halk olduğunu görmek istemeyenlere her seçimde gününü gösteren bir tablo ortaya çıktı da CHP'de yenilgilerin sorumluları bir türlü ortaya çıkmadı." Noktayı koyuyorum.
"Bu seçimlerden de farklı bir şey çıkmaz!" Yenilmeye doymayan umutları doyuramaz!
*****
Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesindeki yeri dolmaz.
Doldurmak isteyenler önce kendi yarattıkları boşlukları doldursun.
FİLİZ AKIN
Yeşilçam filmlerinden kalan efsanedir Filiz Akın Bir zarafet heykeli.
Onurlu duruşun simgesi.
Aşkın en çok yakıştığı kadınlardan biri.
İki gün önce yaşadığı tansiyon sorunu nedeniyle dengesini kaybedip düştüğü haberini okudum.
Başına 13 dikiş atıldıktan sonra sosyal medya hesabından "birtakım aksilikler üst üste sağlık problemi yaşamama neden oldu" diye bir açıklama yaptı da içim cız etti.
Bizler Yeşilçam'ın onurlu insanlarının izlerini terk etmedik çünkü.
Hala Filiz Akın ve Türkan Şoray'lı filmlerin etkisinde sürdürüyoruz hayatımızı.
Mutluluk Takvimi
Gerçek sanata değer ver.
Hazırda yara bandı bulundur.
Eski şarkıları dinle.
Demlenir bende acın
Gurbeti evim sandım
Gözlerim susuz çeşme
Ağlamaktan usandım
Sürgünde can gibiyim
Başımda türlü dertler
Sırtımdan vurdu beni
Dost sandığım namertler
Selam söyle ölüme
Baş eğmedim zulüme
Meşaledir yüreğim
Tutuşturdum elime
Hakkı YALÇIN
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