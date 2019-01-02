HAKKI YALÇIN
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Yılın son gecesini bir melekle geçirdim
O yüzden hayatım boyunca böyle günleri hep evimde geçirdim.
Yeni yıla bebek kokusuyla girdim.
Bir arkadaşımızın 'Sezin' adlı 2 aylık bebeğini göğsümde uyuturken "dört yapraklı yoncayı buldum" dedim.
Bir el radyosundan çocukluğumun masallarını dinledim sanki.
Eski zamanlardaki ninelerin masalları hayat kadar yakındır insana, hele kucağınızda bir bebek uyurken!
Allah'ın eserine gözüm gibi bakarken bebeklerdeki o ilahi duyguyu içime çektim.
*****
O sırada restoranlar, meydanlar, konser alanları tıklım tıklımdı.
Şarkıcı dostlarımın davetleri de çoktu ama iki saat boyunca göğsümde uyuyan bebek için kıpırdamadan durmak, bir tavernada el çırpmaktan bin kere değerli geldi bana.
*****
Ben ona omuzlarımı yastık yaparken o da benim göğsümü ısıttı.
Büyük olmanın şartlarını hatırlattı.
Minicik ellerini avucumun içine alırken her zaman söylediğim bir sözü hatırladım.
"Bir çiçek nasıl tutulursa en narin yerinden çocuklar da öyle tutulmalı ellerinden." İnsanların içinde her yıl bir şey eksilirken, bebek sevgisinin çoğalmasının zorunlu olduğunu hatırlatmama gerek var mı?
*****
Çocukların istemediği "büyük" olmak insanlığın şanında yoktur.
Büyüklerin ömür boyunca telafi edemeyecekleri bir şey varsa, o da çocukları korkutmaktır.
Onların bakışları bile bizlere ihtiyaç duyarken, o bebekler büyüyünce tel örgülere takılmasınlar.
Çocuklara bırakalım yaşamayı, mutluluğu, huzuru.
Hüsrana uğramasın hayalleri.
Onlar için aydınlık bir dünya inşa edelim.
*****
Evin içindeki küçük çam ağacının üzerindeki ışıklar ateşböcekleri gibi yanıp sönerken aydınlık düşler diledim o meleğe.
Yeni yıla girdikten bir saat sonra gördüğü rüyada meleklerin sesine uyandı belki.
Sonra annesi ve babasıyla evlerine gittiler.
Kokusu üzerimde kaldı.
*****
Dün sabah işe gelirken parfüm kullanmadım O bebeğin kokusunu taşımanın gururu, dünyanın bütün parfümlerine bedeldir çünkü.
YANIK YEMEK!
Aralık ayı boyunca ısıtılan ve 1 Ocak'ta altı yanmış bir yemektir piyango. O yüzden talih oyunlarından medet uman bütün arkadaşlarıma, "bahis ve talih oyunlarından uzak durun" diyorum.
"Buralara harcadığınız her kuruşu bir kumbaraya atın. Birkaç yıl sonra ne çok şey kazandığınızı göreceksiniz." En azından kendinizi kazanırsınız!
Talihinize yanıp duracağınıza!
ÇİN ATASÖZÜ
Sanıkların ikisi de zenginse hâkim istifa eder.
Biri zengin diğeri fakirse zengin kazanır.
İkisi de fakirse adalet yerini bulur.
Mutluluk Takvimi
Bugün bir insanın hayatında melek ol.
Düşlerini genç tut.
Dürüstlükten ödün verme.
Kalbimi öpsün diye
Sol yanıma koydum
Resmini
Kahrımı çektin diye
Şarkılara verdim
İsmini
Gözlerimin içine
Bakıp bakıp anılar
Git onu getir diyor
O da sevdi halden anlar
Geceleri kanıyor
Kokuna uyanıyor
Ama halden anlamıyor
Kalbi kırık odalar
Hakkı YALÇIN
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