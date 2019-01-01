HAKKI YALÇIN
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Yılın son günü
Evimin yakınındaki alışveriş merkezinden eve doğru yürürken, eski zamanlardan kalma bir adam çıktı karşıma. "Şimdi kar yağmalıydı" dedi.
Güldüm; yılbaşı gecelerinin karlı kartpostalları geldi gözümün önüne.
"Kar resimlerde güzel ama herkese eşit davranmıyor" dedim.
"Boş ver" dedi, dağlardan getirdiği karı elinin tersiyle itti.
"İnsanlığımızı unutturan bir yıl daha gidiyor ona bakalım!"
*****
Sokakta hatırımı soranlar ya şarkılarımdan tanır beni, ya gazetedeki fotoğrafımdan.
Şimdiki halimi görenler, "gazetedeki fotoğrafa pek benzemiyorsun abi" dedikleri zaman, "yılların suçu" diyorum.
Nedense hep derin düşünceli okuyucuları sevdim.
Kurşun kalemli zamanın insanlarını.
"İyi seneler" dileğimi sıradan bir cevapla karşılamayan bu adamın verdiği cevaba o yüzden şaşırmadım "Hayatın insanlara bahşettiklerini insanların vahşeti yok ederken senelerin iyi olması mümkün mü?"
*****
Yolda karşılaştığım insanlarla konuşurken sözü en çok onlara bırakmamın bir sebebi var elbet; beni okuyanları okumak.
Eskiden yeni yıl öncesinde meydanlarda kartpostal sergileri olurdu.
Elimizde isim listesi, kişiye özel şiir yüklü kartları seçer, sonra kendi el yazımızla onları postaya verirdik.
Çocukluğumun çam ağaçlarını süsleyen şehir gibiydi o kartpostallar.
İnsanlar daha duyarlı daha vicdanlı.
Teknoloji denen zehrin çemberine girilmemiş daha.
*****
Yürekleri herkesin kendi kaptanıdır.
Karşılaştığım adam da hayat denizinde meselelere derinden bakmasını yıllar önce öğrenmişti.
"Eskisi gibi yazmıyorsun" dedi.
"Kimse eskisi gibi okumuyor" diye karşılık verdim.
Kısa cümlelerle insanları uzun uzun uzadıya sorgulayan bilgiç bir hali vardı.
Bir an gözlerini kapattı.
Sözleriyle açılan yaraları benim kapatmamı istediği için belki.
Ya da herkesten umudunu kestiği için!
İşine geleni çabuk unutan ama nefretini asla unutmayan bir toplumdan haberi vardı.
Yine de güzel dileklerini ihmal etmedi. "Her şey güzel olsun. Özellikle kadınlar ve çocuklar için."
*****
Böyle insanların romanlardaki iyi adamlardan biri olduğunu düşünürüm hep.Hala üzerindeki ağır elbiseyi çıkarmayan.
Eski zaman şövalyelerinden biri.
YENİ YIL DİLEKLERİM
İnsanlar otomobil galerilerine ve cep telefonu tezgahlarına baktıkları kadar kitap vitrinlerine bakabilsin!
İnsanlar yedikleri meyvelerin çekirdeklerini kurutup biriktirsin, sonra da onları yetişebileceği koşullarda toprağa gömsün.
İnsanlar birbirlerine iftira ederek beslenme biçimini değiştirsin de, sevgiye ve kardeşliğe yönelsin.
Her şeyden önemlisi yere düşeni kaldırsın, üzerinde zıplamak yerine!
Mutluluk Takvimi
Her şeyi kalbinle yap.
Gençlere cesaret ver.
Asansörde telefonla konuşma.
Kendinle barışık ol.
Gitsen de her mevsim
İnadına büyüyorsun
Gözlerin ruhun solmuyor
Fotoğrafların solduğu gibi
Çünkü gizli bir hayat vardır
Her ölümün içinde
Güneş gibi doğuyorsun
Her sabah
Annenin yüreğine
Doğduğu gibi
Aslanım benim
Sen hayata
Yüreğinle attın imzanı
Cennet senin kucağın
Bütün aşk şehitlerine
Olduğu gibi
Hakkı YALÇIN
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