HAKKI YALÇIN
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Eski yıl
Sadece gidiş!
Nedense hep vefasız deriz de eski yıla yükleriz günahları.
Oysa geçen yılın sonunda yeni yıldan beklemiştik umutları.
Alkışlarla.
***
Bizimki yeni yıl aşkı değil alışkanlık.
Yılları harcamak.
İnsanoğlu kadar harcamayı seven kim var ki zaten!
Bazen bir şeyleri kaybettikten sonra anlıyoruz değerimizi.
Bazen kaybetmeye gönüllü olmakla fark ediyoruz.
Cömertliğimizi!
***
Kaybettiklerimizi bir daha kazanamayacağımızı biliyoruz ama elimizdekilere de sahip çıkamıyoruz.
Aynı topraklarda düşmanlık fasılları.
Hiç yakışmıyor!
***
Sitemlerimiz için kusurumuza bakmasın eski yıl.
İnsanları birbirine kırdırıp.
Her zaman birilerine yaranmak için kargaşalar çıkartıp, tepemizi attırıp da gidiyor eski yıl.
Kadın katillerini yere sermeden, çocuklarımızın katillerine gününü göstermeden.
Bir özür bile dilemeden gidiyor.
***
Neyse dünü kurcalarken geleceği de kaybetmeyelim.
Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük alsın.
Giden yılın üstü kalsın, pislikleri de altında kalsın!
***
Geleceğiniz unutmaya hazır olsun geçmişi, izin verin.
Çünkü kötüyü ne kadar hatırlarsanız o kadar batar içinize!
Oysa güneş her sabah yeniden doğuyor.
Bahar da gelecek nasılsa.
***
Başınıza talih kuşu da pislese size çıkmaz!
Yeni yılda karşınıza iyi insanlar çıksın yeter!
Bundan iyi piyango mu olur!
***
Bir midye kabuğunun içinde karşılayacağım yeni yılı.
Bu yıl da kabuğumu kırmayacağım.
İnadım inat!
***
Yine de yeni yıla gülümseyerek açalım kapılarımızı.
Her şeye rağmen yeni yıl; haksızlığın defterini düreceğimiz.
Çocuklarımız için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun.
Darbe meraklılarına!
Postalların çiçeklerin üzerine basmasına özlem duymayı bırakın.
Türkiye haritasına bir bakın.
Ayak basmadığınız o kadar yer var ki.
İnsanlara!
İnsanlar otomobil galerilerine ve cep telefonu tezgahlarına baktığı kadar kitap vitrinlerine bakabilsin!
İnsanlar yedikleri meyvelerin çekirdeklerini kurutup biriktirsin, sonra da onları yetişebileceği koşullarda toprağa gömsün.
Ne çok şey değişir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Para harcamadan eğlenmenin planlarını yap.
Karton bardak kullan.
Evinin camlarını süsle.
Kuşlara ekmek ufala.
Zamansız ayrılığın
Vebalini taşıyorum
Harcanmış bir aşkın
Hayaletiyim
Seni unutmak için
Bir ömür daha gerek
Yarım kalmış bir aşkın
Felaketiyim
Ateş yakacağı
Yeri biliyor
Son arzumu sorsalar
Gözlerin derim
Ben benim kalbimin
En değerli hatası
Bu kadar sevdiğim için
Özür dilerim
Hakkı YALÇIN
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