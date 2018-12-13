HAKKI YALÇIN
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Vakit geç!
Bazıları için paranın dışında yaşamanın hiçbir anlamı yoktur.
Başkalarına verdiği şimdiki zaman acılarını hissetmeyen birinin gelecek zaman acılarını da kimse dindirmeyecektir.
Parası çok diye hayatta kalmaz insan!
*****
Yeniden başlayabilmek için kaybetmek gerekir.
O yüzden dalı kırılmayanların masalı olmaz.
Ama namuslu insanların gözünden bir kere düştüyse; ayakta kalmaz insan!
*****
Karanlık adamlara aydın diye bakmayı bırakın.
Bu renk körlüğü ülkenin çok şeyini aldı.
Hatta çocuklarınızın geleceğini bile.
Her zaman söylerim, namuslu bir gazetecinin milyon dolarları olmaz.
Varsa; hem ruhunu satmıştır hem ülkesini.
*****
Gökte size ait yıldızı aramak yorar insanı, yorulun her şeye değer.
Yürümek isteyenler için dağda bile yol açılır.
Onurlu biçimde yürümek hevesiniz varsa eğer.
*****
Elbette insanlar koyun değildir.
Ama adalete, haksızlığa hatta çocuk tacizlerine bile neden kolayca boyun eğilir?
*****
Ülkemizin ortasından 12 yaşındaki kız çocuğunun bile "kendi rızasıyla fuhuş yaptığını" iddia eden adalet masalları geçti.
O adalet; 12 yaşındaki kızın gıyabında bütün savunmasız kızları da aynı kadere mahkum etti.
Tedavisi imkansız bir hastalık erkeklerin damarlarına enjekte edildikten sonra, şimdi ağır cezalar verilse ne yazar!
İş işten geçti.
*****
Bizler telgrafın tellerine konan kuşları arıyoruz hala.
Yeşilçam filmlerinde zerre kadar adaletten sapmayan hakim amcaları.
Yere düşeni kaldıran silahların değil çocukların saflarını tutan mahalle delikanlılarını.
Bizler infaz emri yağdıran televizyon dizilerindeki katillere inat Sadri Alışık ruhunu arıyoruz hala.
Tartılarda da sınavlarda da hile olmayan zamanları.
Elle yazılmış mektuplarımızı.
Parayı bulma metotlarını değil saklambaç oynarken kaybettiğimiz arkadaşlarımızı arıyoruz hala.
*****
Gençliğimde Pink Floyd dinlerdim.
"The Wall..." Bütün duvarları yıkardık.
Şimdi Münir Nurettin dinliyorum.
"Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç."
ARKASI YARIN!
Taylandlı turisti hem dolandıran hem taciz eden taksiciye "uzlaşma koşuluyla" tahliye kararı çıktı.
Uzlaşsa ne olur? Ahlaksızlığın önü açık kalır.
Böyleleri oldukça namuslu taksi şoförleri de zan altında kalır.
Vicdanlarıyla uzlaşmayanların işleyecek suçları bitmeyecektir!
Mutluluk Takvimi
Teneke kutuda çiçek büyüt.
Evinin dışarıdan fotoğrafını çek.
Aç insanı geri çevirme.
Bere kullan.
Senin gittiğin akşam
Ay tutuldu zannettim
Bıraktığın dertlere
Bana mısın demedim
Bir yanda anılarım
Bir yanda acılarım
Hepsine karşı tektim
Ne ah ettim ne sitem
Düşlerimin söküğünü
Sadece kendim diktim
Hangimiz ilk defa
Kaybediyoruz
Yaşamadık farz ettim
Yıkandın kirpiklerimde
Seni çoktan affettim
Hakkı YALÇIN
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