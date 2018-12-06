HAKKI YALÇIN
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Çocuk masalı
Milyonlarca balık havalanacak gökyüzüne. Onlardaki meydan okuma gücü yılların öcüne dönüşecek.
Oltalarını yutturacaklar gerekenlere!
*****
Rüzgar yüksek sesli esecek kendi yasalarının içine saklananlar duysun diye.
Karınca katarları çocukları ve kadınları satanları ateş topuna tutacak.
Sevgi büyümediği için her şey küçülecek.
Adına ağaç dikilenlerle çocuklarımızın ocağına incir ağacı dikenler arasında med cezir manzaraları seyredilecek naklen!
*****
O sırada çocuklar denizlerde yürüyecek, yakamozlar aydınlatacak yollarını. Pembe vapurlar küçük kızları taşıyacak yıldızlara.
Hayat sütannesi her birinin.
Martılar kışlık atkılarını dolayacak işçi kızların boynuna.
Para için koca arayan şöhret meraklısı kadınlar damarlarındaki kiri temizlemek için kanalizasyonlara koşacaklar.
Paralarından başka bir şeyi olmayan kokarca erkekler de yüzlerine tüküren kargalardan korkacaklar.
*****
Ay kement atacak kötü insanların boynuna.
Çocuklara ve kadınlara tecavüz etmeyi erkeklik sayan o şerefsiz korkakların gözleri faltaşı gibi açılacak.
Göktaşları gezegende var olmalarının anlamını gösterecek onlara.
Gözleri paradan başka bir şey görmeyenlere ne mal olduklarını gösteren aynaları tutacak masallardaki cadılar.
*****
Çocuklar tayların üzerine binip şaha kaldıracaklar adaleti. Kaçacak delik arayacak o şerefsiz çakallar!
Mahkeme salonları da kilitlendi.
Nereye sığınacaklar!
Bulutlar gökyüzüne yazacak her dilde okunsun diye!
"Dur demediniz onlara, çocukları vurmalarına göz yumdunuz!
*****
Her çocuk başladığı oyunu bitirir.
İhtiyar çocuklar o gün geldiğinde kendilerine tecavüz edenleri ve onları koruyanları arayacak meydanlarda.
"Hakim" olamayacaklar!" Kendilerine!
*****
Büyüklerin çocuklara değil, çocuk tacizcilerine ve kadın katillerine bağışlayıcı davrandığı bir dünyanın sonu da olacaktır.
Ve yalanların bu kadar itibar gördüğü bir dünyada gerçeklerin kapıları çalınacaktır.
*****
Bütün masal kitapları çocukları korumak için yazılmıştır. Bu yazı da bir masaldır ve çocuklar için yazılmıştır.
Çocukları sevmeyen onları korumayan büyükler okumasın!
Onlar çocuklarımızın canına yeteri kadar okudular çünkü!
İSTANBUL TRAFİĞİ!
İstanbul'da trafik polisleri taksi şoförlerinin emniyet kemerlerini kontrol ediyor ceza kesiyorlar. Harika.
Oysa o sırada emniyet şeritlerinde çakarlı araç ziyafeti var.
Yasa dışı çakar kullanan o züppeler her gün kuralları ve insan haklarını ezip geçiyorlar. Ayrıca İstanbul'un bilinen yerlerinde "çakal durakları" tıkır tıkır işliyor. Taksi şoförlerinin emniyet kemerlerine gösterilen özen neden bu ahlaksızlar için gösterilmiyor?
Mutluluk Takvimi
Tiyatroya git.
Cafede çay içerken karton bardak kullan.
Doğal beslen.
Ne kadar kapansa da ortak oldular
Kanar bazı yaralar
Beni anlamasan da
Şarkılar halden anlar
Keman dertli ben dertli
Sanki ağıt dinlerim
Yaylı tambur telinde
inim inim inlerim
Seni bu kadar sevmesem
Bu kadar özlemezdim
Şarkılar da olmasa
Kendime gelemezdim
Hakkı YALÇIN
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