HAKKI YALÇIN
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Issız ada!
İşte cevaplar.
"Baltamı ve bileylenmiş bıçağımı.
Issız bir adada bile çocuklara tecavüze yeltenecek yüzlerce ahlaksız erkek mevcuttur."
(Hadım uzmanı kadın)
*****
"Müteahhit sevgilimi.
Issız bir adada bana gökdelen dikildiğini düşünsenize! Ve ben de en üst katındayım."
(Etiket meraklısı kadın)
*****
"Dev aynamı.
Kendimi küçük görmekten bıktım çünkü!"
(Kompleksli kadın)
*****
"Kesinlikle tüy dökücü kremlerimi.
Çünkü yeniden maymun olmak istemiyorum."
(Yaradılışına uygun kadın)
*****
"Kulaklığımı.
Dedikodu duymak istemiyorum."
(Kendi halinde kadın)
*****
"Fizik kitaplarımı.
Yörüngemin dışına çıkıp atomlarımın parçalanmasından korkuyorum."
(Hesaplı kadın)
*****
"Televizyonumu ve uzaktan kumandamı.
Diziler olmadan yaşayamam."
(Uyuşturulmuş kadın)
*****
"İç çamaşırlarımı, magazin dergilerimi ve makyaj çantamı.
Yoksa ölürüm."
(Klasik kadın)
*****
"Yemek tariflerimi ve klozetimi.
Hayatımın anlamı bunlar!"
(Boğazına düşkün kadın)
*****
"Köpeğimi. Şehirde insanlara ihtiyaç duymuyorum adada niye duyayım!
(Sarraf kadın.)
*****
"Sevgilimi.
Bir insan hayatımı daha fazla nasıl mahvedebilir ki?"
(Körü körüne romantik kadın)
*****
"Leopar desenli kazağımı.
Ne olur ne olmaz vahşi bir ada olabilir."
(Akıllı kadın)
*****
"Yorganımı yatağımı. Bu kadar kötü bir dünyada artık ölüme yataklık etmek istiyorum."
(Emekli kadın)
YAPAY ZEKA!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları incelendi.
Ve bu incelemede ilk kez kullanılan "yapay zeka" ile müfredata sızmaya çalışan FETÖ'cü yayınların varlığı ortaya çıkarıldı.
Birçok yayınevinin kitapları reddedildi.
Sinsi saldırıların her çeşidi ülkemizde mevcuttur.
Çocuklarımızın sınav sorularını bile çaldılar geleceklerini mi çalmayacaklar.
Keşke televizyon dizileri için de böyle bir sistem olsaydı da çocuklarımızın bilinçaltına emir verenler taransaydı.
O çocukların silahlara, uyuşturucuya kurban edilmelerinin önüne geçebilmek adına.
Mutluluk Takvimi
Patlamış mısır yiyerek film izle.
Doğum gününde adına ağaç dik.
"Ben yaptım" de.
Kitap oku.
Gözlerinde boş denizler
Her halinde benden izler
Yüreğin isyanlar gizler
Acıları içtin oğul
Gün geldi sarardın soldun
İhanete karşı durdun
Sen sabrın ustası oldun
Sınıfını geçtin oğul
Aşka serdin yüreğini
Bükemezler bileğini
Ölüm korkutmuyor seni
Sen beni de geçtin oğul
Gülün dikeninde yürek
Helal süt emmişsin demek
Sana emanet memleket
Kapıları açtın oğul
Hakkı YALÇIN
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