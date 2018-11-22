HAKKI YALÇIN
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İnsancıl!
Tiyatro salonları boş olan bir ülkede.
Çocukların geleceğinin televizyonların kanalizasyon çukuruna doldurulması sebepsiz değildir.
*****
Hayatı bodrum katında yaşayanların özlemi; balkondur.
Gökdelenlerde yaşayanların derdi;
"daha yok mu?" Yoksulu doyurmak kolaydır, zengin dünyayı yese doymaz!
Zenginlerin anahtar kelimesi neden "para" sanıyorsunuz?
*****
Soru: Ambalajlı yiyeceklerin üretiminde çalışan insanlar neden ağızlarını koruyucu maskeyle kapatıyorlar?
Cevap: Ürettikleri mamullerden mikrop kapmamak için.
Not: Özellikle süt kullanmadan yapılan kaşar peyniri!
*****
Adaletli insanlar aldıklarını yerine koyar.
Adaletsizler çaldıklarını ya bankaya koyar ya kasalarına!
Ya da yurtdışına kaçırır.
Mesajlarımız "garantilidir!" Şifreyi kıranlara günün şiiri benden!
*****
Alışveriş merkezlerinde engelli insanlar için ayrılan park yerleri sükseli araçlar tarafından gasp ediliyor.
O züppe araç sahipleri otomobilden inip hiç utanmadan yürüyor ama onları gören duyarlı insanlar da gözleriyle yüzlerine tükürüyor onların!
*****
Geçenlerde evimin önündeki parkta otururken biri yanaştı.
"Yıllardır okurum sizi" dedi.
"Nice gazeteci bir sürü yavşak proje üretti hepsi de parayı buldular!" "Eeee" dedim.
"Siz hala ateşi yeniden keşfetmenin derdindesiniz!" "Sizi rahatsız eden nedir?" diye sordum.
Verdiği cevaba şaşırdım.
"Bence kendinizi yaktınız!" Gülümsedim, "Ben de okuyucularımı kendime benzetirdim" dedim.
"Onca yıldır size bir şey öğretemediğim için özür dilerim!" Noktayı koydum.
"Ben kendimi yiyerek geçiniyorum.
Onun huzuru bana yetiyor!"
*****
Projelere uygun olmadığım gibi, ayrıca teknolojik gelişmelere karşı da demode sayılırım. Çünkü hala siyah beyaz yılların aşığıyım.
Politikayla da aram yok.
Ama "mazi kalbimde yaradır bakanlığı" kurulsa.
Gönüllü çalışırım.
KARANLIĞIN KRALLARI
Suudi Arabistan Kralı, bir gazetecinin ölümüne emir veren oğlu Prens Muhammed bin Selman'a sahip çıktı.
Karanlık dünyada kötü olan daha kötüye sahip çıkar, bu kuraldır.
Ahlak, vicdan ve merhamet yoksa zalimliğin o karanlık yüzü de ortaya çıkar. Bunları yazsak ne yazar!
Dünyanın birçok ülkesinden böyle zalim katillere destek veren binlerce insan çıkar! Trump'a bakın yeter!
Mutluluk Takvimi
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Hokkabazlığa prim verme.
Okunması gereken kitapları satın al.
Ne yolcular geçti
Duraklarımızdan
Modası geçmedi
İnsanlığın
Pilli radyo 45'lik plak
Eski zamanların
Çay bahçesi
Hala siyah beyazsın
Adamlığın efendisi
Yara bizde olsa
Sende kanar
Dostların için
Kaf Dağı'na çıktığını
Bilirim
Vakitsiz ve davetsiz
Yazdım bu şiiri
Arkadaşım omuz başım
Tuncay kardeşim
Vatansever'im
Hakkı YALÇIN
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