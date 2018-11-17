HAKKI YALÇIN
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Kayıp çocuklar
Özellikle trafik ışıklarında yalın ayak dolaşanları.
Merak ettim "sergi mi açacaksınız?" diye sordum, gülümsedi.
"Hayır" dedi, "kaybolan çocuğumu arıyorum. Bu çocukların da kayıp olduğuna eminim." "Sahipsiz çocukların sizin gibi arayanı pek yoktur" diye karşılık verdim.
"Olmalıydı" dedi.
"Çocuklar aslında aydınlık bir geleceğin sahibi olmalıydı" diye eşlik ettim.
*****
Kırşehir'den gelmişti, çocuğu iki yıldır kayıptı.
Çalmadığı kapı kalmamıştı.
"Kayıpların yarası ölümden derin" dedi.
Baktığımız durakta o yaralı sahne mevcuttu.
Adam kendi çocuğuyla birlikte diğer çocukların acısını da içinde taşıyordu.
"Bu çocuklar kaybolmuşluğun acısını toplumdan çıkaracak" derken, bildiğim bir gerçeğin kıyısına itekledi beni.
"Şimdi çıkarmıyorlar mı?" dedim adamın yüzü düştü.
"Bunlar ne ki" dedi.
Gözlüklerini taktı cebinden defterini çıkardı aldığı notu okudu.
"Son 8 yılda 100 binden fazla çocuk kayıp!"
*****
İkimiz de biliyorduk ki, o kayıp çocuklar sokaklarda dilendiriliyordu.
Bazıları uyuşturucu kuryesi olarak kullanılıyor, bazıları torbacı oluyordu.
Bazıları da feleğin çemberinde büyüklerden çabuk yaşlanıyordu.
"Sokaklar sefaleti olgunlaştırır" dedi, "haklısınız" dedim.
*****
Hafife alınmış gerçeklerin bedelini yarın pahalıya ödetmeye hazır bir ordu kuruluyordu sokaklarda.
Yaşayan ölüler kendi mezarlığına yürürken, yetkililer dahil herkes olağan karşılıyordu bu garip manzarayı.
Aslında bu çocuklarla birlikte sokaklar da ölüyordu insanlık da.
*****
Çocuklarını kaybetmiş analar hayata mektup yazıyordu, okyanusa atıyorlardı şişe içinde.
Bulana aşk olsun!
Gazeteler gece içip gündüz kusan magazin alemine özen gösteriyordu.
Televizyonlar dizi yıldızlarının şeytan tırnağına oje sürüyordu.
O sırada trafik ışıklarında kırmızı yandığında, sahipsiz çocuklar kadınların kullandığı otomobillere koşuyordu özellikle.
*****
Çocuğunu arayan adam hüzünlü manzaraya bakıp, "birilerine anne demeyi özlemişlerdir" dedi.
"Kim özlemez" diye karşılık verdim.
Hayatımıza uzanan yaralı ellerin sırrını eşeledik birlikte.
Birbirimize sorduk. "Neden kadınlara koşuyorlar sanıyorsunuz?"
SEBEBİ BELLİ!
Eskişehir'de otomobiliyle drift yaparken yakalanan üstelik alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 521 lire ceza kesildi.
Hukukumuza; İstanbul'da Porsche otomobiliyle alkolün dibine vurup polisi öldüren Rüzgar Çetin'in neden serbest bırakıldığını soruyorum.
Bu alkollü sürücülerin kimden cesaret aldığını belge olarak önlerine koyarken!
Mutluluk Takvimi
Dökülen yaprakların resmini çek.
Organlarını bağışla.
Gece lambası kullan.
Sil baştan demek kolay
Unutmak zor
Bu hayat her zaman
Bildiğini okuyor
İhtimallerde yoksan
Bari aşkı hatırlat
Bu kalbi sevmek için
Taşıyoruz be hayat
Bizim neyimiz noksan
Ömrümüze ömür kat
Biz zaten ölmek için
Yaşıyoruz be hayat
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