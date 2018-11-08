HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 08 Kasım 2018, Perşembe

Çocuklar için

EVİMİN önünde çocuk sesleri duyduğum zaman hayatın teneffüsünde hissediyorum kendimi.
O yüzden bulunduğum her yerde çocuklara göz kulak olmaktan vazgeçmiyorum.
Önceki gün Ataköy 11'inci Kısım parkında bir arkadaşımla oturuyorduk.
Bir adamın gözünü etrafa dikerek dolaştığını gördük.
İnsan ister istemez şüpheleniyor, hele "bas bas bağıran" böylelerini görünce.
*****
Parkta çocuklar oynuyordu o sıra.
Kiminin velileri bile yanlarında değil.
Para toplamaktan başka hiçbir iş yapmayan site yönetiminin güvenlik duygusu çocuklar için de mevcut değildi haneler için de.
Biz adamı izlemeye devam ediyorduk.
Arkadaşım, "sapık olabilir mi?" diye sordu. "Neden olmasın!" dedim.
Bütün sapıklar çocukları harcamak için velilerin en zayıf en zayıf hallerini arıyorken!
*****
450 hanelik sitede iki tane güvenlik elemanı. Yönetim için çocuklar hayatın öznesi değil.
Site; akşamları yol kenarında fuhuş yapanların yan bahçesi durumuna geldi.
Site hırsızlar için cennet haline geldi.
Ne utançtır ki böyle konular site sakinlerinin bile ilgi alanı dışında.
*****
O sırada adamın bizi fark etmesiyle yolunu değiştirip siteden çıkması şüphelerimizi doğrular gibi oldu.
Şimdilik siluetini kaydettiğimiz birinin yarın karşımıza "çakal olarak" çıkma ihtimali büyük çünkü.
*****
Çocuklar her yerde tehlike altında ama bazı velilerde gamsızlık tavan yapmış durumda.
O tehlike çemberi daralırken, çocuklar için sinyaller çoğalırken bulundukları mahalleyi bile güvenli hale getiremeyen site yönetimine gıkları çıkmıyor.
O zaman da sitenin sapıklara mesken, fahişelere yatak olmasının sırrını çözmeye gerek kalmıyor.
*****
Yol kenarındaki fuhuşun sitenin içine çekilmesine birkaç aileden başka isyan eden yok.
"Herhalde" diyorum; "site sakinleri burada televizyon dizisi çevrildiğini zannediyor. Ve gururlanıyor!" Ama ben şunu biliyorum ki; çocuklar her yerde tehlike altında.
Hele böyle bir sorumsuz yönetimin himayesinde.
Hele böyle gamsız veliler sitesinde!
*****
Kameralar çocuklarımızın sadece sosyal medyada teşhir edilmesine yarıyor, onları korumaya değil.
Bir çiçek nasıl tutulursa en narin yerinden, çocukların da öyle tutulmalı ellerinden.
Site yönetimleri için paradan başka hiçbir şeyin önemi yoktur ama.
Çocuklarımız için; uçak düştükten sonra da kara kutuların hükmü yoktur.

DEVLET BABA!
Bizler kalbimizdeki anahtarı çocukluğumuzda devlete teslim ettik.
Devlet baba bizleri sapıklardan, hırsızlardan korumadı. Bizlerin boynuna kement taktı da, çocuklarımızı taciz eden sırtlanlara kravat taktı.
Hatta o soysuzları serbest bıraktı.
Vatan borcumuzu katıksız ödedik.
Ne affedilen vergi borcumuz var, ne diyet borcumuz. Bir can borcumuz var onu da gerekirse öderiz elbet.
Alacaklarımıza mahsuben!

Mutluluk Takvimi

Yatıya kaldığın evde yatağını kendin düzelt.
Beklentilerini büyüt.
Çocuklara bere ör.


Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Ben ektim sevgiyi
Eller biçiyor

Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN


Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Çocuklar için
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ