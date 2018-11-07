HAKKI YALÇIN
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Şeref!
Bir çocuktan masumiyeti.
Yaşlı bir balıkçıdan ağ tutmasını.
Bir çiftçiden toprağın bereketini.
Bir öğretmenden sabırlı olmayı öğrenebiliriz.
Ahlaksız insanlardan ancak yalanı öğrenebiliriz!
***
Yalan doğrudan arta kalan değildir.
Yalan doğruyu ortadan kaldırmak için üretilmiş bir yılandır.
Ve her geçen gün insanların koynuna biraz daha sokulmaktadır.
Sporda, siyasette, sanatta her yerde!
***
Adamlık gözden düştükten sonra oryantal şeref üretimi başlamıştır.
Çünkü gerçek şeref; iki kişinin birbirine dağıtacağı kadar ucuz bir şey değildir. O şeref namuslu insanların yürekleriyle bahşedilir!
Sabıka kayıtlarıyla değil.
***
Küçücük kızları taciz eden çakalların karşısına dikilmekle, oturdukları kirli koltuğa çakılmak arasında iri puntolarla yazar!
"İNSANLIK ÇEKİLDİ ARADAN
SEN PARADAN HABER VER!"
Oryantal şerefin sloganı budur!
Paranın satın alamayacağı insanlar listesinde hiçbirin adı yazmaz!
***
İnsanlıktan arta kalan "Çukur"da çocuklar katledilirken delikanlı masalları okuyanlar, Sadri Alışık ruhunun kıyısından bile geçemezler.
Çirkin yatırımlardaki tuhaf ilişkilere iyi bakın!
Erkeklik; bilmem kaç kişi bir olup bir kişinin canına okumaktır.
O yüzden her şeyi kitabına uyduranların okuyacağı başka bir kitap yoktur.
***
Şu paranın gözü kör olsun.
Zenginler sigara içer yoksullar öksürür.
Zenginler acıkınca yoksulları yer!
Alkollü sürücü Porsche otomobiliyle polis öldürür de yasaları otomobilinin arkasında sürükler.
Bir yanında güller açar ülkenin.
Bir yanında hayat acımasızca devam eder!
Biri sigarasını mumla yaksa bir denizci ölür derler.
Eskiden biri haksızlığa suskun kalsa kahrından ölürdü! Geçti o devirler!
***
Delikanlılığını kaybettikten sonradır şerefin bu kadar ucuzlaması.
Şerefsizlerin minicik çocuklara taciz edip de sokaklarda "adam diye" dolanması!
Şimdiki delikanlılar kadın satıyor uyuşturucu satıyor vatan satıyor.
Unutkan bir tarihimiz var. Oysa isimsiz mezarlarda ne yiğitler yatıyor.
Not: Şeref onlardan sorulurdu.
Neyin adaleti!
Cuma gecesi futbol adı altındaki sahada yaratılan iğrenç sahnelerin yatakçılarına verilecek cezaları merak ediyorum.
Hala bunların arkasında duranlara bakıyorum da, "çocuklarımızı sadece tacizcilerden değil futbolun ve medyanın içindeki insanlardan da korumak zorundayız" diyorum.
Aynaya bakmayanların hiçbir cezayla ıslah olmayacaklarını bildiğim için.
Ve bir insanın canına bir taç kadar değer vermeyenleri gördüğüm için!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukları temizliğe alıştır.
Evine çiçek götür.
Gönüllü kan ver.
Beğendiğin yemeğin tarifini öğren.
Eski dertlerinden
İzin al bugün
Halı serdim yola
Düş peşimden gel
Yudum yudum sevda
Seni bekliyor
Sevgi durağından
İçeriye dal
Aşk sokağı onbir
Kalp apartmanı
En üstten ikinci
Kuşlu zili çal
Her merdivende aşk
Her katta anı
Haydi aç kapıyı
Başlasın masal
Hakkı YALÇIN
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