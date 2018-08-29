Hakki Yalçin
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Alışıldı!
Dünyanın medeni ülkelerinde otomobillerin arkasına çuval bile bağlatmazlar Bizde böyle görüntüler kimseyi bağlamaz!
Herkes kendi hukukunu icat etmiş!
Nasılsa kadının da adı yok!
Nasılsa hala sofradaki yeri öküzden sonra geliyor kadınların!
***
Adamın biri eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vuruyor.
Ardından yakalanıyor!
Polis eşliğinde götürülürken habercinin sorusuna bakın:
"kayınvalidenizi niye vurdunuz?" Yani bir adamın eşini vurması hak sayılıyor da, "kayınvalide niye?" demek istiyor?
Nereden geldik nereye gidiyoruz.
Hem gazetecilikte, hem insanlıkta!
***
Adamın biri "gürültü yapıyorlar" diye parktaki çocuklara ateş açıyor.
7 yaşındaki çocuk yaralanıyor ölümden dönüyor!
Kurşun bedeninde ömür boyu kalacak belki.
Mahkeme adamı serbest bırakıyor!
Çünkü bu topraklarda gürültü yaparak eli silahlı bir adamı rahatsız etmek çocukların ne haddine!
Ona silah verenler de utansın!
Onu serbest bırakanlar da!
***
Bir kadın ve yanındaki 7 yaşlarındaki çocuk metrobüste oturuyor.
Yaşlı bir adam da bastonuyla ayakta zor duruyor.
Duyarlı bir genç kız dayanamıyor ve oturan anneye dönüyor.
"Çocuğunuzu kucağınıza alsanız da yaşlı amca otursa." Kadının tepkisi günümüze çok uygun!
"Ben çocuğum için de Akbil bastım o koltukta oturacak!" Saygının üç paralık değerinin kalmadığını o anneye anlatmak mümkün değil de o küçük çocuğa bunu kim anlatacak?
***
Ne yazık ki böyleyiz!
Her bayramda trafikte can vermeye.
Zorbaların karşısında yelkenleri suya indirmeye.
Merhameti olmayan mahkemelere!
Delikanlılık denen ruhun hadım edilmesine.
Acımasızlığın toplumun ruhuna işleyen dokusuna.
Ahlaksızlığın bayıltıcı kokusuna.
Alışıldı artık!
Paranın tahtı
Babası zengin kadının biri kına gecesine dört adamın taşıdığı taht üzerinde geliyor.
Evleneceği insan da televizyon şöhreti yeni zengin.
Sözde kendilerine başkalık katıyorlar.
Ama bilmiyorlar ki!
Paranın kazandıramadığı asaleti bir taht kazandıramaz!
Bahtlarına yansınlar.
Mutluluk Takvimi
Semt pazarını tercih et.
Çocukluğunu geçirdiğin mahalleyi gez.
Bende gözlerin kaldı
Bir sevdanın izleri
İçimde uzun geceler
Yaktım bütün denizleri
Öyle bir ayrıldık ki
Kitaplara sığmadı
Saplandın gözlerime
Artık güneş doğmadı
Senden sonra sevemedim
Resimlerin tanığım
Yüreğim kum sıcağı
Hala sana yanığım
Hakkı YALÇIN
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