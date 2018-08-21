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Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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  • 21 Ağustos 2018, Salı

Kutlama!

COCU, Fenerbahçe'ye sözde geçen sezonu telafi etmek için geldi.
Şampiyonlar Ligi gitti, "Avrupa Ligi" kafi dedi.
Malatya'da ligdeki sınavında da 3 puanlık darbe yedi.
Sezon başlarken ne demişti;
"Geçen sezonun futbolunu oynayamayacağız!" Geçen sezon mumla aranıyor da, yanlışların doğrulanması için birçok şeyin kaybedilmesi gerekiyor belki. Bir Fenerbahçe klasiği olarak!
Malatya maçını oğluyla seyreden baba, son dakikalarda "yatalım oğlum" dedi.
"Bu Fenerbahçe'yle bize bayramın da geleceği yok!"
***
Fenerbahçe'de forma giymenin bir özelliği olurdu eskiden.
Yüz ifadelerinden bile kazanma duygularının açığa vurduğunu görürdük.
Çökmüş ruhlar orkestrası sahanın ortasında fasıl yapıyor sanki. Örnek mi istiyorsunuz, Hasan Ali'ye bakın, Mehmet Topal'a, Josef'e ve diğerlerine.
Müşahede altında tutulması gerekirken el üstünde tutulan adamlara!
***
Takımın orta alanı forvetin kuyusunu kazarken. Takımın orta alanı "çürümüşlüğün odak noktası benim!" diye bas bas bağırırken!
Medyadaki goygoycular Şampiyonlar Ligi'nden elenmeyi bile gururlu huzur sayarken.
Yeniden başlamak için bir ruh devrimi gerekirdi.
Fenerbahçe bunu yapamadı.
Geçmişin tükenmiş uzantıları geleceğin yolunu kesiyor.
Teknolojiymiş, saha içindeki istatistiklermiş geçiniz!
Navigasyonlar iptal!
Yüreği olan yolu biliyor.
Yüreği olmayan da taraftarın bayramını böyle kutluyor!
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