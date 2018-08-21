Hakki Yalçin
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Bekliyoruz!
Taranmış saçlarıyla gittikleri kapılardan eli boş dönmeyen çocukları bekliyoruz.
Kendilerini bir yerlerde unutanların, bir kartpostalla da olsa o eski bayramları hatırlamalarını bekliyoruz.
İnsanların paranın değil vicdanın hesabını yapmalarını.
Yetim evlerine taşınan etleri.
Dolar üzerinden ahlaksızlığa kur yapılmadığı o eski zamanların merhametlerini bekliyoruz.
***
Bugün bayram.
Çocuklarımıza bir çift iskarpinin ne kadar değerli olduğunu anlatabilmeyi bekliyoruz.
Tatil yerlerinin değil mahallelerin karnavala dönmesini.
Üzerimize oynanan oyunların farkına varılmasını.
Dargın çiçeklerin açmasını.
Bayramlarda eski dostlukların kardeşliklerin yeniden var olmasını bekliyoruz.
***
Bugün bayram.
Sadece gömlekleri değil düşleri de ütülenmiş delikanlı sabahları bekliyoruz.
Siyah beyaz filmlerin afişlerine sığan o masum sevinçleri.
Eski model otomobillerine şükredenlerin kanaat önderliğini.
İnsanların birbirine kuyu kazmadığı temiz bakışmaları.
Hayallerde de olsa süslenmiş faytonları, lunaparklardaki sihirli aynaları bekliyoruz.
***
Bugün bayram.
Üzeri dantelle örtülmüş ve içinden insanları saygıya davetin seslendirmesi çıkan ahşap kaplı radyoları bekliyoruz.
Uykusu kaçmasın diye gerçeklerden kaçanların ortaya çıkmasını.
Bizi ayakta tutan değerlerin çürüğe çıkartılmadığı zamanları.
Pencerelerin komşuluğa açıldığı.
Asaleti doğurganlaştıran.
Çocukların büyüklerden korkmadığı, kadınlara şiddetin olmadığı yılların zarafetini bekliyoruz.
***
Bugün bayram.
Hayal gibi gelebilir ama.
İnsanlığın ruh zenginliğine dönüşmüş hallerini.
Yüreklerde açan kandilleri.
Çeyiz sandıklarının içindeki unutulmuş şarkıları.
Ve kağıt mendillerin savurganlığında!
İçi lokumlu mendilleri bekliyoruz!
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Bekliyoruz!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kutlama! 21 Ağustos 2018, Salı COCU, Fenerbahçe'ye sözde geçen sezonu telafi etmek için geldi. Şampiyonlar Ligi gitti, "Avrupa Ligi" kafi dedi. Malatya'da...
- Mavi şarkılar 18 Ağustos 2018, Cumartesi BİZDE hala yanıyor mazinin sokak lambaları. Ve o lambaların ışığında kalbi mavi şarkıların içinde duruyoruz. Bizlere...
- Dünya insanı 17 Ağustos 2018, Cuma SERVETI onuruyla ölçülen adamlar sergisinden biridir anlattığım. O zamanlar kadınlar böyle katledilmez çocuklar...
- Bugünkü yazı! 16 Ağustos 2018, Perşembe GÖRDÜK ki; yükselen her şey düşüyor! Hele soysuz bir saldırının eseriyse! Tayyip Erdoğan halkın sadakatinden...
- Sahte devrim 16 Ağustos 2018, Perşembe AVRUPA maçlarında en çok gizlenmesi gereken yanlarını, can alıcı gecelerden birinde dışa vurmak bir Fenerbahçe...