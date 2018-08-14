Hakki Yalçin
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Format!
Ne acıdır ki, yalanlarla piyasayı çökertmek ve insanları infiale sürüklemek için sosyal medya h arıl harıl çalışıyor.
Unutulmasın ki yakılan orman herkesi yakar. En kolay da, "bana bir şey olmaz" diyenleri.
***
Ben kötü günde yanımızda olan Amerikan başkanlarını sevdim.
Depremde bir çocuğu kucağına alıp seven Clinton gibi beyefendileri.
Bush gibi cellatları, Obama gibi ikiyüzlüyü, Trump gibi şeytanları değil!
Dünyanın en büyük savaş müptelasıdır Trump! FETÖ denen haini besleyecek kadar kalleş!
Ruhunu kimyasal silahlarla donatan takan bir korkak!
Elindeki teknoloji ve emrindeki puştlarla dünyayı kaşıklamak isteyen bir insanlık düşmanı.
Bu adama istediğiniz açıdan bakın, insanlık adına bir şey göremezsiniz!
***
Bizler aslında dünlerin vebalini ödüyoruz. Bizler Amerikan başkanlarının emriyle gencecik delikanlılarımızı asmış bir ülkeyiz.
Amerika'nın uydusu olmaktan gurur duyan başbakanlar generaller ülkesi.
Bizler Amerika'da beslenen hainlerin darbe özleminin bedellerini canlarla ödeyen bir memleketiz.
Hala o hainin uzantılarının nasıl tetikte beklediğini biliyoruz!
Ha siyasetin içinde ha iş dünyasında!
Ha sosyal medyada!
***
Ekonomideki ekolojik dengenin bozulmasında bizlerin de hatası var.
Savurganız sadece tüketiciyiz!
Dolara endekslenen hayatın içinde ekonomik surlarımızı icat edemedik Ama böylesine bir dolar saldırısının altında yatan gerçekleri de görebilmek gerek.
O yüzden doların yükselmesiyle oluşturulan umutsuzluğu cesaret ve güvenle telafi edebiliriz.
Bu mesele parti meselesi değil ülke meselesi! İnanın bana, "papazı vermekle" mesele bitmez!
Amerika bizi ordövr tabağı olarak görüyor! Bütün dünyayı yakmak için seçilmiş kriz merkezi olarak!
O yüzden Trump'ın sapkınlığını öne çıkarmak, bu toprakların nasıl bir tehlike altında olduğunu da işaret etmek gerekir.
***
Madem teknolojik bir dünyada mücadele ediyoruz.
Kendimizi sevgiyle ve saygıyla yeniden formatlamak zorundayız!
Yoksa bizler birbirimizi yerken, gün gelir "demokrasi getirdim" masalıyla Amerika bu topraklara ayak basabilir!
Unutmayın ki her şey sadece filmlerde olmuyor!
Vicdan borsası
Ülke bir yangının içine çekilmek istenirken, bir bankanın CEO'su insanları rahatlatacak açıklamak yapıyor diye sosyal medyaya linç ediliyorsa.
Neredeyse Trump'un posterlerini duvarlarına asacak adamların varlığı hissediliyorsa.
Vicdan borsası yerle bir olmuş demektir!
Mutluluk Takvimi
Çocukları tasarrufa alıştır.
Ruhunu dinlendir.
Kumsalda yürü.
Civcivleri avucuna al.
Birlik ol.
İnsan giderken bile
Büyük olmalı
İnkarı sen al
İtirafı ben
Aşk kalbinden vurulur
Sırtından değil
Nasıl aklanır
Aşkı kirleten
İkiniz bir oldunuz
Beni sırtımdan vurdunuz
İstanbul ve sen
Bekle daha söylemedik
Son sözümüzü
Yüreğim ve ben
Hakkı YALÇIN
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