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Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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  • 14 Ağustos 2018, Salı

Barış Alıcı

FENERBAHÇE'nin Bursa maçında iki şey çok değerliydi.
Taraftarın tribündeki görkemi ve 19 yaşındaki Barış Alıcı. Adına usta denen futbolcuların yüzlerindeki "yandım Allah" ifadesine baktım. Bir de aydınlık yüzüyle, "ben sizleri de sırtımda taşırım" diyecek bir özgüven içindeki Barış'a.
***
Top bu gencin ayağına yakışıyor ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe'de korkak düşüncelere yer olmadığının bilincine vardığını gösteriyor.
Heykel gibi.
Fenerbahçe takımı asla bir esaret fotoğrafının içinde kalamaz. Dikine oynamak bu formanın yasasıdır.
Eljif Elmas'ı da tırnak içine almalıyım.
Böyle gençlerle bırakılan enkaz temizlenir.
Böyle gençlerle kasaları boşaltan yabancıların iplikleri pazara çıkar.
Bir teknik adam Barış Alıcı ve Eljif Elmas'ı kazanmak için ne kadar maç kaybetmeyi göze alabilirse o kadar yürekli adam vasfına ulaşır.
***
VAR sisteminin fiyakası daha ilk hafta yerlerde.
Fenerbahçe-Bursa maçının son dakikasındaki pozisyon penaltı.
Peki bu sistem neyin VARlığını gösteriyor?
Düdüklerde adalet olsa, zaten böyle bir sisteme ihtiyaç olmazdı.
O yüzden bir insanın ruhunda adalet yoksa bir görüntüyü kaç kez izlerse izlesin kendi mührünü basar.
Bizim gördüklerimizi görmek istemeyenlerden memnun kalanlar, gelecek haftalarda canı yandığında sakın ola sızlanmasınlar.
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