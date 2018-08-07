Hakki Yalçin
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Dolar!
Zenginlik kötü bir şey değil.
Ama zengin olmakla her haltı yiyebileceğini düşünmek kötü bir şey.
O yüzden Amerika yaşamak için öldürür değerleri.
Ya da değerleri öldürmek için yaşar.
***
Amerikan dolarının fırsat kollayan bir yapısı vardır.
Toplumları en zayıf anında yakalar ve gırtlağını sıkar.
Hele kaybedilen huzuru bulduğu zaman!
***
Dolar bu dünyada ayakta kalmak için savaş değirmenlerine kan taşır.
Üstelik çocuk katliamlarına sponsor olacak kadar alçak duruşu da hak sayar!
Diğer ülkeler tarafından asla yadırganmaz!
***
Dolar kariyerini önce Kızılderilileri sonra siyahi insanları katlederek yapmıştır.
"Yolunu bulmak için" önceleri dinamitler patlatmış sonra atom bombasıyla zirve yapmıştır!
Doların düştüğü de olmuştur elbet.
Ama silah tüccarlığı, teknolojik soysuzluklar ve Suudi Arabistan gibi yarasaların pompaladığı kanlarla hayat bulmuştur.
***
Dolar en kolay biçimde insanları satın almakta kullanılır.
Doların nezdinde herkesin bir fiyatı vardır.
Darbe yaptırmak için "1 dolara bile" satın aldığı uşakları da olmuştur.
General, işadamı, politikacı vs.
Asıl ödemeyi "kolladığı hainlere" yapar!
***
Yalan değil dolar bazen tiryakilik yapar.
Hele sonradan görmelerde!
Haram yoldan zengin olanlar dolar yeşilini sever!
Sanırsınız ki dünya nimetleri sadece onlara kalır.
Yoksul ama onurlu insanlar yosun yeşilini sever.
Ellerinden bir kere bile dolar gelip geçmemiştir de dolar onların cebindeki son kuruşu bile alır.
***
Doların dünyadaki bütün cinayetlerden aklanmasının tek sebebi vardır.
Hangi ülkeden olursa olsun jürideki her birey; Benjamin Franklin'dir.
***
Doları yok sayamayız.
Ve dolar kıyamete kadar var olacak.
Bizler birbirimizi "paraladıkça" başkalarına olanlar bize de olacak.
Hayat jokerleri
ATV'deki "Kim Milyoner İster" programında üniversitede ekonomi okuyan bir genç kızın, "Çin Seddi nerededir?" sorusuna joker hakkı kullanması sosyal medyada gündem oluşturdu.
Eee hayat böyle!
Her gün mantar gibi paralı üniversite ve her yıl binlerce mezun.
Birçoğuna sorsalar, "ölü kuşlar havada kaç metre uçabilir?" Yemin olsun cevap verirken bütün jokerlerini tüketirler.
Mutluluk Takvimi
Gerçek sanatçıların konserine git.
Sokak hayvanları için su kabı koy.
Simit ve çaylı
Kahvaltılarımız vardı
Aşkımıza çare arardık
Ölüme değil
Hayallerin hamalıydık
Selemizde taşırdık
Umutlarımızı
İki deli rüzgar
Bir atın yelesinde
Şimdi
Kimsesiz akşamlarda
Martılarla
Şiir sohbetindeyim
Ayrılığın
Hüzünlü iskelesinde
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