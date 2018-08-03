Hakki Yalçin
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Hayaletler
Onları kirleten zamandır, büyüklerdir.
***
Hayatın arka sıralara attıkları çocuklar sorulara pek parmak kaldırmazlar.
Ama gün gelir ülkeyi ayağa kaldırırlar.
Yok sayılmanın varlığını ödeştirmeye mahsuben!
***
Her insanın hayatı bir romandır kesinlikle okunması gereken.
İnsanların karşısındakini can kulağıyla dinlediği yıllarda, o romanın her sayfası çevrilir her satırı okunurdu.
Ne güzel mahallelerdi onlar.
Uykusu kaçmış çocuklara arkadaş ıslıkları.
***
Öğretmenlerimden biriyle karşılaştım geçenlerde.
Kendi çocukluğumuzun sırlarından bugünlere uzandık.
Sordum, "Şimdiki çocuklar neden erken büyüyor?" Cevabı çok dramatik oldu.
"Genç yaşta öldüklerinde sevdiklerini arkalarından ağlatmak için."
***
Nasılsa birçoklarının yaşadığından haberi yoktu sistemin!
"Her büyüğü çocukluğu bir yerde yakalayacaktır!" dedim de, öğretmenim hayatı öyle bir tanımış ki.
"Kıstırma ihtimali de büyük!" dedi.
Anladım.
***
Suçluluk duymak eskidendi, çok eskiden.
Vicdanının sesini duymayan çocukların çığlıklarını mı duyar?
Şimdi firari hayaletler dolaşıyor sokaklarda.
Çocuklar günahların belini doğrultamıyorlar ama aslında büyüklerin yanlışlarını doğruluyorlar.
***
Hayat onları yok saydıysa yoklamayı şimdi yapsın büyükler.
Onların yufka yüreklerini katılaştıranlar.
O çocukları parmak kaldırmadığı zaman fark etmeyenler!
Şimdi kurtarma yazılısı yapsalar ne yazar!
***
Onların yaraları sadece analarının kalbini kanatır.
Masal anlatır gerisine.
Bir varmış hiç yokmuş!
Zengin hukuku
Hatırlıyorum da bundan 10 yıl önce, kullanılmış 4 çift ayakkabıyı çalan iki gence 21 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
Kimsesi olmayan gençlerdi onlar, bir şekilde cezalarının bedelini ödediler.
Alkollü biçimde Porsche'uyla bir insanın canına kıyan zengin züppeyi aynı hukuk özgür bıraktı.
O züppe hala kıs kıs gülüyor, zengin hukukunun varisi olarak!
Mutluluk Takvimi
Antikacı dükkanını gez.
Pencere önünü süsle.
Hazırda yara bandı bulundur.
Çocuklara sokak oyunu öğret.
Sen benden ayrılmadın
Ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar
Bana mı düşman
Sen benden ayrılmadın
Gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar
Bin kere pişman
Ayrılsa da yollar
Kalplerimiz bir
Sen gitsen de gölgem
Peşinden gelir
Sana kapım açıktır
Hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım
Ayrılık değil
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