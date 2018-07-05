Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Mahlukat!
Yakınına varınca gerçeği anlıyorsunuz.
"Sadece etten yapılmış bir beden insan olamaz!"
Ne olur?
Küçücük kızları katleden, onları taciz edenlerden ancak dünyanın en şerefsiz mahlukatları olur.
Erkekliğin yarattığı içi boş kavramların sadece şehvet ve şiddetle doldurulduğu bir ülkede yaşıyorsak.
Bunun sorgulamasını yapan bir düzeni bulamıyorsak.
Çocukları hedef alan sapıkların yüzüne tükürsek ne fayda!
***
Önceki sabah yürüyüşümde köpeğini gezdiren bir kadınla muhabbet ettim.
Konu Ağrılı Leyla'ya geldi.
"Çocukları sevmekten korkar hale geldik" dedim.
Anneler çocuklarını korumaya alırken bütün yabancıları "tehlikeli madde" olarak gösteriyordu doğal olarak.
"Ben artık çocukları severken dokunmuyorum" dedi.
"Siz kadınsınız" dedim, "size öyle bakmazlar!"
"Hayır" dedi, "kendilerine dokunulmasına alışmasınlar diye yapıyorum." Ne acı değil mi?
Çocukların etrafı dikenli tellerle çevrilirken, onların özgürlükleri sevilme duyguları tacizci mahlukatlar tarafından gasp edilmişti.
***
Çocukların mavi rengini çaldılar.
Yerine korkuyu bıraktılar.
O çocukların kağıttan gemilerini hiçbir rüzgar bağışlamadıysa, o çocuklar büyüyünce bugünkü korkuların kendilerinde bıraktığı izleri bağışlayacak mı?
Hangi çocuk bir oyunu yarım bırakmış ki, onlar yarım bıraksın.
***
Çocuklar bir gecede yaşlanıyor artık.
Akılları eriyor; ölümün niye kendilerini bu kadar çabuk bulduğuna.
Ne acıdır ki, mahkemeye bile çıkarılmadan hak ettikleri en ağır cezalardan aklananlar oldu.
Saklanmalarına gerek bile kalmadı.
Demek ki; çocukların ve kadınların hukukun gözündeki ederi budur.
***
Sonuç olarak.
Taciz edilip katledilen...
Hala biberonla beslenen ama açlıktan ölmeye terk edilen bebeler.
Bu ülkede her türlü soysuzluğa gebeler!
SEYİR ZEVKİ (!)
Çocuklarının canını sokakta bulanlar ülkesinde sokaklar dilendirilen küçücük çocuklarla dolu. Arkalarında onları gözetleyen çakallar.
O çocuklar nasıl bir tacizin ve işkencenin içinde yaşıyorlar kim bilir?
Ve kim bilir hangi annenin kayıp çocukları onlar?
Ama ne acıdır ki film seyreder gibi seyrediliyorlar.
Sapıklara cesaret veren; onların sahipsizlikleri değilse nedir?
MUTLULUK TAKVİMİ
Hayatından dizi filmleri çıkar.
Gülümse.
Şiir kitabı oku.
Deniz kenarında tavla oyna.
Nasıl alışırım
Bilmem ki nasıl
Ben doğdum doğalı
Aşkta kayıbım
Yakışmaz diye
Yakışmaz asıl
Ağlamak ayıpsa
Bu da benim ayıbım
Aşka düşen ağlar
Elinde değil
Vefasız bir aşkın
Ahiretinde
Doğarken öğrendim
Ben ağlamayı
Hepimiz insanız
Nihayetinde
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Mahlukat!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ah çocuklar ah! 04 Temmuz 2018, Çarşamba ANNESİNİN ağzından lokma yedirdiği bir kız çocuğunu kim açlığa terk eder? Kim bir çocuğu çöl sıcağında güneşin...
- Melek Leyla 03 Temmuz 2018, Salı DÜNYA güzeli bir kız çocuğu. İki gözü iki mücevher gibi bakıyor. Bütün düşleri pembe, umutları masmavi. Gözlerinin...
- Mektep tatili 30 Haziran 2018, Cumartesi HAYAT bizlerin damarlarındaki kanı bile emerken bir bakmışız her şey bitmiş. Sadece çocukluğumuz kalmış aklımızda. O...
- Yağmurcu! 29 Haziran 2018, Cuma ÖNCEKİ gece yağmura eşlik ettim. Dolu dolu yağıyordu da insanları seyrettim, panik hallerini. Bir kadın elinde...
- Geri dönüşüm 28 Haziran 2018, Perşembe HAZİRAN yaz mevsimi sayılırdı, şimdi "şubat kılığında" bizlerle kafa buluyor. Dünyayı değiştirdik gittikçe vahşileştik. Şimdi...