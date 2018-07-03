Hakkı Yalçın
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Melek Leyla
İki gözü iki mücevher gibi bakıyor.
Bütün düşleri pembe, umutları masmavi.
Gözlerinin içinde atlıkarıncalar dönüyordu da o da üstündeydi.
Daha 4 yaşında.
Korkutmaya bile kıyamazsınız.
Ama çakalın biri canına kıydı.
***
Küfür; kafire edildikçe güzel.
Melek Leyla'nın canı ne kadar değerliyse cümlelerimizdeki nefretimiz o kadar büyük olmalı.
Şerefsizliğin bile kendine göre bir şerefi vardı eskiden.
Bu kansız cellatların şeytanlarından başka hiçbir şeyleri yok.
Böyle bir sırtlanı assalar ne olur.
Üzerine beton dökseler ne yazar.
O güzelim çocuğu geri getiremedikten sonra.
***
Dün bu ülkede Temmuz çiçekleri soldu.
Bütün insanlar bir günlüğüne yaşlandı.
O melek yüzlü kızın acısını herkes en derinden yaşadı.
Peki ya annesi.
O annenin acısını hangimiz hissedebiliriz?
***
Sizin bir yakınınız kayboldu mu hiç?
Uçsuz bucaksız bir boşluğuna daldınız mı?
Çaresizliğin çağrıları yankılandı mı içinizde?
O annenin içinde nasıl bir yangın vardır şimdi?
Ağzından lokma yedirdiği kızının ölüm haberi içindeki son umutları yok ettiyse, hangi dala tutunacaktır şimdi?
***
Ne adaklar adanmıştır o yürekte.
Yüreğinin altın tasında ne sular sular birikmiştir.
Kuşkunun kıyılarında zaman zaman büyüse de dalgalar.
Her sabah kapısını aralamıştır, olur ya tesadüf eder belki, ya da insafa gelir diye zalimler.
Gözleri bir noktaya çakılıdır uyku haram. Hadi gel de anlat acıyı, kolaysa!
***
Dün "Leyla'nın annesi" konulu bir yazı hazırlamıştım.
Annenin acısını derinden hissettiğim için. "Çabuk mu yaşlandın mı kızım?
Yoksa cennette misin?" Anne merak kuyusundan su çekerken her sabah, ben annenin adına soruları sıralamıştım.
"Ne yer ne içersin kızım korkutuyorlar mı seni?" Bu acı haberi aldığımda yazıyı yeniden düzenledim.
Finaldeki cümlemi değiştirmiyorum.
"Ya sen bana geleceksin kızım. Ya ben seni bulacağım."
***
Dün bütün melekler Ağrı'daydı.
4 yaşındaki Leyla'nın cesedi topraktan çıkarılırken hepsinin ağladığı bilinsin.
Hem Leyla hem anne için.
ÖLÜ ERKEK YAŞIYOR!
Düzce'de yaşayan genç kız internetten tanıştığı erkek arkadaşının yanına İstanbul'a geliyor.
Alkol alıyor ve şeker komasına giriyor.
Erkeğin kalbi kasıklarında atıyor ya, genç kızı hastaneye götürmek yerine, yarı ölü haldeki bir bedenle cinsel ilişkiye giriyor.
Ve şeker komasındaki genç kız hayatını kaybediyor. Ölmüş erkekliğin temsilcisi hala yaşıyor!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuğunun arkadaşlarını yakından tanı.
Geniş boyunlu tişört giy.
Fanatizmi reddet.
Bir zamanlar can bildiğin
Yabancıyla bir tutulur
Adına yemin verdiğin
Unutulur unutulur
Nerde gözlerde tütmeler
Kapıyı vurup gitmeler
Sabahı sabah etmeler
Unutulur unutulur
Vefa bilmez hiçbir veda
Yorgun güneş vurur cama
Unutamam dersin ama
Gözün gibi bakanlar da
Yananlar da yakanlar da
Unutulur unutulur
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