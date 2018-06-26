Hakkı Yalçın
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Başkan
16 yıldır bütün seçimleri kazanan bir liderin "Başkan" olması kaçınılmazdı zaten.
Mücadelenin en önemli kaynağı halksa.
Halk her seçimde Tayyip Erdoğan'a saygılarını ve sevgilerini sunduysa.
Bu demektir ki halkla Tayyip Erdoğan arasına kimse giremez!
O yüzden Başkanlık resmini halk elleriyle ve yüreğiyle koydu.
O çerçeveye!
***
Yüzde 90'a yakın katılımın olduğu seçimin bir adı varsa, Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi "demokrasi devrimidir." Kırgınlıkların geçmişte bırakılmasına yönelik söylemi; huzura davettir.
Bizim ihtiyacımız olan bu.
Anayurdu sevgi olan bir ülkede kutuplaşmanın önünü kesecek biri varsa o da Tayyip Erdoğan'dır.
Hepimizin kendisinden beklentisi de budur.
***
Tayyip Erdoğan ve Muharrem ince arasında 11 milyon oy farkına rağmen hala seçim sonuçlarının ardından mazeret üretenlere gelince.
"Neden yenildiklerinin sorgusunu yapmayanlar ve kaybetmeyi bile öğrenemeyenler asla kazanamazlar!" Bunun adına "geri dönüşüm" deniyor.
Bedeli de sürekli olarak yenilerek ödeniyor!
***
Tayyip Erdoğan'ın 16 yıldır öylesine görkemli bir duruşu var ki.
Bu büyüklüğün karşısında yüzde 30 oy almak başarı sayılmalı.
O yüzden CHP kendi içinde oluşan "İnce yapıyı" korumak istiyorsa, önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmeli.
Ama o duruş Kılıçdaroğlu'nda var mı?
Çünkü bu kadar yenilip de koltuğuna sakız gibi yapışan başka bir lider dünya tarihinde bile yok.
***
Sosyal medyaya gelince.
Sosyal medya infaz meydanı değildir.
İftira meydanı da değil.
Sövgülerin tehditlerin gırla gittiği bu kaygan zeminde ekilen nefret tohumlarının, ülke bütünlüğüne nasıl darbe vurduğunu görüyoruz.
Kendinde olmayanı başkasında arayanlar, sevgileri de tüketiyorlar, saygıları da.
Ve buna hiç kimsenin hakkı yok.
***
Burası bizim ülkemiz.
Başka Türkiye yok.
KAYIP KIZLAR
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulamadan Ankara'da 8 yaşındaki Eylül'ün kayboldu. Yetkililere göre birkaç şüpheli var ama delil yok. Ama acelesi olmalı insanların. Çünkü zaman uzadıkça, o çocukların hayatlarının harcanma tehlikesi büyüyor. Ve hala inatla söylüyorum, sokaklarda dilendirilen çocukların arkasında çakallar yakalansa. Leyla ile Eylül'ü kaçıranların izlerini bulmak kolaylaşır.
MUTLULUK TAKVİMİ
İş bitiminde masanı topla.
Hoşgörülü ol.
Şöhreti değil saygınlığı tercih et.
Tavla oyna.
Hayat ne garip şeydir
Birini seversiniz
Aşk, aşk olarak kalmaz
Sırtınızda bir hançer
İhanet baki kalır
İnanmak yenilgidir
Güvenmek yanılgıdır
Yüreğiniz ömür boyu
Nefrete sadık kalır
Hayat ne garip şeydir
Bir zamanlar ayağına
Güller saçtığınız insan
Şimdi gözlerinizde
Bir tarlanın ortasında
Korkuluk gibi kalır
Hakkı YALÇIN
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