Hakkı Yalçın
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İstikamet
Gerçekler can yakarken delilik sınırlarında dolaşan bir arkadaşımla birlikte uzay yolculuğuna çıktık.
Ağır misafir saydılar bizi havalarda uçurdular! Kanatlarımızı Anka'lardan aldık, bankalardan aldığımız kredileri ahrete gönderdik. "Hesabınızı o zaman göreceğiz!" notuyla!
***
Mars'ta ıslak ayaklarımızın altında kırmızı toprak!
Suyunu çıkardık koşuşturmanın!
Dünyaya mesaj gönderdik.
"Çiçekler kanla sulanmaz!" Bilim adamları Mars'ta buldukları organik maddeleri yaşam yerine var olan bir şey olarak değerlendiriyor ya.
Bilim adamlarına inat Amerika'nın görebilceği bir pankart açtık. "Şeytana uyanlar ne zaman doyacak?"
***
İnsanların hücrelerinde para dolaşıyordu da en güzel uzaydan bakınca görünüyordu.
Atom çekirdeklerini çıtlattık.
Ay çekirdeklerinin içinde tur attık.
Kapıların önünde komşuluk sohbeti yapan anneler aşkına.
Bütün elmaları topladık, hayal ağaçlarındaki. Çocuklarımızın başına düşsün diye dünyaya yuvarladık.
Üçer üçer. "Geçer çocuklar" dedik.
"Bugünler de geçer! Yeter ki sizleri nefretle büyütmesinler!"
***
Ölü delikanlılar yürüyordu önümüzde, binlerce diriye bedel.
Kimilerini yaktılar, kimilerini sırtından vurdular.
Kimilerine de güneş doğmadan darağaçları kurdular.
"Onların yaşamalarına izin verilseydi, dünya ne kadar güzel olurdu" diye haykırdık. Trump'ın kirli nefesi ensemizde dolanırken!
***
Bir zamanlar Küba'ya kaçırılan uçakları yadırgayan dünya, şimdi Filistin'i bombalayan kahpeleri koynuna sokuyordu.
Kan kokuyordu dünya, gökyüzüne kadar uzanmıştı kokular!
"İnsanlar neden bu kadar kötü olur?" dedik. "Nasıl bir ihtirastır ki, ölümü bile unutturacak kadar kin ve nefretle yoğrulur?"
***
Bu tatilden bana kalan... İnsanlıktan yana olanların değiştirmek istediği ve silah tüccarlarının değiştirmek istemediği bir dünya düzeni var.
Namus ve şeref başka istikamette!
Para ve ihanet başka!
ANTHONY BOURDAIN
Anthony Bourdain izlediğim yegane yemek programcısıydı. Ağzını şapırdatmayı yemek programcılığı zanneden yerli beleşçilerin aksine, her ülkenin sosyal gerçeklerini belgesel tadında verirken, zor şartlarda program yapmanın da işçisiydi.
Popüler geçinen birçok sanatçıdan çok daha yaratıcı ve emekçiydi.
Geçen hafta otel odasında ölü bulundu. Aşkın ve ihanetin öldürdüğü bütün insanlara kahrolurum.
Üstelik bu kadar yetenekli ve yürekliyse.
MUTLULUK TAKVİMİ
Pencerene sineklik taktır.
Kendi rengini seç.
Çiçekleri sula.
Lösemili çocukları ziyaret et.
Herkesin bir şeyi
Olabilirsin
Birinin her şeyi
Olmak mesele
Aradığın aşkı
Bulabilirsin
O aşka ömrünü
Vermek mesele
Ben kendimi onardım
Ama hala bir pişmanlık
Bir kızgınlık var elbet
Sana değil bu sitem
Seni affettim diye
Kendimi affetmedim
Bu da benim meselem
Hakkı YALÇIN
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