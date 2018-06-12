İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
    Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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    • 12 Haziran 2018, Salı

    İstikamet

    YAŞLANDIK artık, yıllarca izin yapmadan çalışmanın bedelini bedenim ödüyor. Nihayet izin yaptım.
    Gerçekler can yakarken delilik sınırlarında dolaşan bir arkadaşımla birlikte uzay yolculuğuna çıktık.
    Ağır misafir saydılar bizi havalarda uçurdular! Kanatlarımızı Anka'lardan aldık, bankalardan aldığımız kredileri ahrete gönderdik. "Hesabınızı o zaman göreceğiz!" notuyla!
    ***
    Mars'ta ıslak ayaklarımızın altında kırmızı toprak!
    Suyunu çıkardık koşuşturmanın!
    Dünyaya mesaj gönderdik.
    "Çiçekler kanla sulanmaz!" Bilim adamları Mars'ta buldukları organik maddeleri yaşam yerine var olan bir şey olarak değerlendiriyor ya.
    Bilim adamlarına inat Amerika'nın görebilceği bir pankart açtık. "Şeytana uyanlar ne zaman doyacak?"
    ***
    İnsanların hücrelerinde para dolaşıyordu da en güzel uzaydan bakınca görünüyordu.
    Atom çekirdeklerini çıtlattık.
    Ay çekirdeklerinin içinde tur attık.
    Kapıların önünde komşuluk sohbeti yapan anneler aşkına.
    Bütün elmaları topladık, hayal ağaçlarındaki. Çocuklarımızın başına düşsün diye dünyaya yuvarladık.
    Üçer üçer. "Geçer çocuklar" dedik.
    "Bugünler de geçer! Yeter ki sizleri nefretle büyütmesinler!"
    ***
    Ölü delikanlılar yürüyordu önümüzde, binlerce diriye bedel.
    Kimilerini yaktılar, kimilerini sırtından vurdular.
    Kimilerine de güneş doğmadan darağaçları kurdular.
    "Onların yaşamalarına izin verilseydi, dünya ne kadar güzel olurdu" diye haykırdık. Trump'ın kirli nefesi ensemizde dolanırken!
    ***
    Bir zamanlar Küba'ya kaçırılan uçakları yadırgayan dünya, şimdi Filistin'i bombalayan kahpeleri koynuna sokuyordu.
    Kan kokuyordu dünya, gökyüzüne kadar uzanmıştı kokular!
    "İnsanlar neden bu kadar kötü olur?" dedik. "Nasıl bir ihtirastır ki, ölümü bile unutturacak kadar kin ve nefretle yoğrulur?"
    ***
    Bu tatilden bana kalan... İnsanlıktan yana olanların değiştirmek istediği ve silah tüccarlarının değiştirmek istemediği bir dünya düzeni var.
    Namus ve şeref başka istikamette!
    Para ve ihanet başka!

    ​ANTHONY BOURDAIN
    Anthony Bourdain izlediğim yegane yemek programcısıydı. Ağzını şapırdatmayı yemek programcılığı zanneden yerli beleşçilerin aksine, her ülkenin sosyal gerçeklerini belgesel tadında verirken, zor şartlarda program yapmanın da işçisiydi.
    Popüler geçinen birçok sanatçıdan çok daha yaratıcı ve emekçiydi.
    Geçen hafta otel odasında ölü bulundu. Aşkın ve ihanetin öldürdüğü bütün insanlara kahrolurum.
    Üstelik bu kadar yetenekli ve yürekliyse.

    MUTLULUK TAKVİMİ
    Pencerene sineklik taktır.
    Kendi rengini seç.
    Çiçekleri sula.
    Lösemili çocukları ziyaret et.

    Herkesin bir şeyi
    Olabilirsin
    Birinin her şeyi
    Olmak mesele
    Aradığın aşkı
    Bulabilirsin
    O aşka ömrünü
    Vermek mesele

    Ben kendimi onardım
    Ama hala bir pişmanlık
    Bir kızgınlık var elbet
    Sana değil bu sitem
    Seni affettim diye
    Kendimi affetmedim
    Bu da benim meselem

    Hakkı YALÇIN
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