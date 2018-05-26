Hakkı Yalçın
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Sistem çalışmıyor!
Adıma sahte hesap açtılar, o sahte kimlikle bankadan kredi çekmek üzereyken yakalandılar.
Sağ olsun emniyet yetkilileri görevini yerine getirdi ve sahtekarlar mahkemeye çıktılar ama ülkemizin hukuku "buyurun" dedi onlara.
"İstediğiniz kadar at oynatabilirsiniz. özgürlük de sizin meydan da!" Hepsi de şu sıralar kim bilir kimlerin sahte kimlikleriyle soysuzluk peşindeler!
***
Ben hala yeni bir kimlik çıkartmak için uğraşıyorum.
Bakırköy Nüfus Müdürlüğü'ne kaç kere gittiğimi ben de unuttum.
Randevu aldım, harç paramı yatırdım, parmak izlerimi aldılar.
Üç ay bekledim kimlikten haber yok! Ben gitmesem kimsenin bana haber vereceği de yok.
Meğerse benim kimlik basılırken yanmış!
***
Kimlikler baskıda yanıyorsa vatandaşın suçu ne?
"Talihinize yanın Hakkı Bey!" Beni yeniden davet etmeleri gerekirken, ben onca yoğunluğun içinde onların kazasının bedelini ödüyorum.
Kimin umurunda!
Ne zaman Bakırköy Nüfus Müdürlüğü'ne gitsem, çalışanların dilinde hep aynı sözcük.
"Sistem çalışmıyor!" Yoo hayır!
Aslında sistem tıkır tıkır çalışıyor.
"Bugün git yarın gel" sistemi bu topraklarda asla ölmez çünkü!
***
Bir kutu koymuşlar Bakırköy Nüfus Müdürlüğünün girişine.
"Şikayetinizi yazın" diyorlar, yazılanlar okunsa sorunlar çoktan çözülürdü.
Bu meseleyi dile getiriyorsam kusuruma bakmasınlar. Çünkü diğer insanların da halini görüyorum.
***
Belki yazdıklarımı Bakırköy Kaymakamı okur, belki İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye ulaşır satırlarımız.
Sistemin neden çalışmadığını da öğrenmiş oluruz.
***
Gazete okumayı bıraktım, arada bir ölüm ilanlarına bakıyorum.
Belki sahte kimliğimle birileri beni öldürmüştür diye!
Nasılsa kimlikleri çalan çalana.
Yakan yakana!
***
Bu ülkedeki çalışmayan sistemin; gençliğimi yaktığı yetmezmiş gibi.
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