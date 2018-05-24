Hakkı Yalçın
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Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Meslek onuru
Kadına kafa atan, yumruk atan ve kadını ölsün diye sokağa atan bir taksi şoförünün sabıka kaydına bakın.
Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür bozma!
Böyle adamlara taksilerin teslim edildiğini biliyoruz.
Çalışanlarının sigorta parasını bile ödemeyen taksi sahiplerine para gelsin, böyle çirkinliklerin sorgusu kalsın!
Ne olduysa plakaların kiralanmasından sonra oldu.
Ve böyle zorba taksi şoförlerinden o kadar çok var ki!
***
Şimdi sokaklarda kabadayılık yapanlar var. Yedi kişi bir araya gelip UBER şoförlerini dövüyorlar.
Niye? Kendilerinden daha iyi hizmet verip tercih edildikleri için.
Siz de iyi olun, kibar olun, temiz giyinin.
Rekabetin güzelliğini inkar edip kendi çirkinliklerini sokaklara taşıyanlar ne kazanabilir? Güven mi, itibar mı?
Onu kazanmak o kadar zor ki!
Hele kültür yoksa! Hele o taksilerin içinde böyle küçük kabadayılar çoksa!
***
Diğer mesele meslek duruşu.
Atatürk Havaalanı taksi şoförleri yıllardır kendilerine ağalık kurmuşlar.
Kısa yol yolcularını kabul etmiyorlar.
Tartıştıkları yolcuları taciz edenler oluyor.
Trafik yetkilileri yıllardır bu çirkin yapılanmaya göz yumdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu konuda neler yapabileceğini biliyorum.
Sanırım bunu bir ihbar kabul ederler.
***
Yurtdışından gelen turistlere İstanbul tanıtılırken ilk işaret edilen taksi şoförleri!
Neredeyse bütün rehberler tehlike olarak şoförleri gösteriyorsa, be meslekte elde edilmesi gereken saygınlık için çok uzun yıllar gerekiyor.
İstanbul Sultanahmet ve Taksim'de bütün gün kazıklayacak turist bekleyen taksi şoförleri var.
O mevkideki yetkililer neden bunları görmüyor ve ne hakla seyrediyorlar?
Çünkü sadece bir mesleğin değil, ülkenin kalbine de bıçak saplanıyor!
***
Sonuç olarak.
Müşteri kazıklamaya evet.
Yolcu seçmeye evet.
Yolcuları arabadan atmaya evet.
Sonra İstanbul'daki taksilerin arkasında bir yazı okuyoruz.
"Emek hırsızlığına hayır!"
***
Ekmeğini taştan çıkaran namuslu şoförler için bu mesleğe sahip çıkılması gerekiyor.
Yoksa zorbalarla, kabadayılarla, çakallığı özellik sayanlarla bir mesleğin itibarı eriyor.
KAMERA ARKASI!
Bazı kanallarda yerli filmlerin "kamera arkasını" izliyoruz.
Filmin kendisine bile tahammül edilmeyecek biçimdeyken, kamera arkası eziyetin ta kendisi.
Lütfen rica ediyoruz.
Biraz kaliteye teşvik edelim.
Biraz yaratıcılığa itekleyelim Ucuz esprilerin yerli yapımcılarını, yönetmenlerini ve oyuncularını.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çiğnediğin sakızı yere atma.
İndirimli satışları takip et.
Yoksul sofralarına otur.
Adaletli ol.
İnsanın insan gibi
Olmalıdır değeri
Sanki sen yaratmışsın
Bu denizi bu yeri
Tıpkı bir hayvan gibi
İnsafsızca eyeri
İnsan öz kardeşine
Vurmaz be arkadaşım
Yorgansız yataklarda
Çocuklar dizi dizi
Kibar ayaklarına
Yol yaptık kendimizi
Ama artık susmak yok
İstersen öldür bizi
Akacak kan damarda
Durmaz be arkadaşım
Muammer HACIOĞLU
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