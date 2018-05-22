Hakkı Yalçın
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Çağdışı!
"İnsanlıktan ikmale kalanlar için kurslar başlamıştır!"
***
İkisi de Türk genci.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik;
"sizi biz yetiştirdik" diyor.
Yani futbolcu olarak Almanya'da yetişmelerinin diyetini istiyor.
"Ancak bizim istediğimiz insanlarla görüşebilirsiniz!"
Ne yani, eti sizin silueti bizim mi bu çocukların?
İnsanların hayatına müdahale etme hakkını nereden buluyorsunuz?
***
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'ndan çıkarılması için kampanya başlatıldı.
Bu neyin nefreti?
Hangi çağdışı demokrasinin işareti?
***
Mesele katledilen Filistinli insanlar olduğu zaman insanlığın lüzumu yok.
Ama iki futbolcu kendi ülkelerinin Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edince nefret hınca hınç.
Nefesi kan kokan petrol kokan Steinmeier'in bu zavallı tepkisi yeterli gelmeyecektir belki de.
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy haklarını da ellerinden alsınlar bari.
Ortaçağ demokrasisine uygun davranmaya mahsuben!
***
Büyük devlet gerçeğinde hüküm süren aslında içgüdü ve akıldır.
Futbolcuların kendi Cumhurbaşkanlarına gösterdiği saygıyı yok sayan içgüdü ise hödüklüğün işaretidir aklın değil.
Aklın düşmanı bilgisizlik ve kötülüktür.
Çünkü akıllı biri asla böyle davranamaz!
***
Böyle tavırlar; iki ülke arasındaki köprülere mayın döşemek gibidir.
Dünya zaten birbirinden kopma sinyalleri verirken böyle "ucuz tepkilere" ne gerek var?
O Almanya ki, Türk işçilerinin verdiği hizmetleri de unutamaz.
Kendi takımlarında oynayacak kadar "vefalı davranan" Türk futbolcularını da.
Eğer unutuyorsa.
Kendini de Ortaçağ ilkeleriyle bir tutsun!
TEMİZLİK ŞART!
Taksi şoförlerinin UBER araçlarının şoförlerine saldırdıklarını görüyoruz.
Kendi içlerindeki çirkinliklerin palazlanmasına ses etmeyenler 7 kişi bir olup bir kişiyi dövebilecek kadar delikanlı pozlar takınıyorlar.
Havaalanı taksi şoförlerinin uçak yolcularına nasıl davrandıklarını biliyoruz.
Yolcu seçenlerin, beğenmedikleri yolcuların yolunu kesenlerin ve turistleri kazıklamak için olmadık yollara sapanların temizliğine yönelik hiçbir eylem yok.
O yüzden herkes önce kendi kapılarının önünü temizleyecek!
Bazen ayrılıklar
Büyütür aşkı
Farz et fotoğraf çektirdik
Bir İstanbul hatırası
Koşsan yakalar mısın
Kaybolanları
Bunlar ayrılıkların
İyi yanları
Son günleri sevdamızın
Tadını çıkar
Yakında iki yabancıyız
Belki bin pişman
Yakında iki eski dost
İki yeni düşman
Hakkı YALÇIN
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