Hakkı Yalçın
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Filistin
Katliamları Amerikan başkanlarının yazdığı gerçek senaryolarda.
İsrail'in vahşeti ilk değil, son da olmayacak.
Sistem böyle kurulmuş.
"İsrail için ölürüm" diyen ikiyüzlü Obama'yı gördük.
Şimdi yenilerini görüyoruz.
Bacakları bedeninden ayrılmış Filistinli çocukları seyrediyor Trump.
Ektiği tohumların hasatını seyrediyor aslında.
Ölü gözleriyle.
Nefesi kan kokuyor!
Bakışlarında zerre kadar insan sevgisi yok.
***
Bütün dinlerde, bütün dillerde böyle katliamlara karşı durmak insanlık gereğidir ama dünya liderlerine bakıyorum da kılları bile kıpırdamıyor.
İsrail'in metresi olmuşlar, gururla bakıyorlar birbirlerinin yüzüne.
Nasılsa onursuzluk iltifata tabiidir.
Soysuzluk dünyasında!
***
Müslüman ülkelere bakıyorum.
Filistinli çocukların hayatlarını satıyorlar İsrail'e.
Karşılığında Amerika'nın uşaklığını alıyorlar.
Hesapları şaşmıyor.
Banka kasalarına kilitlemişler duruşlarını.
***
Düşünüyorum da.
Filistinli çocukları neden öldürürler?
Çektirdikleri toplu fotoğraflar, toplu katliamlara uygun olduğu için mi?
Güneş yanığı tenlerinden bile korktukları için mi?
Çırılçıplak ve savunmasız oldukları için mi?
***
Filistinli insanları neden öldürürler?
O sefalete rağmen bir varoluş mucizesini ölümlerle yok edeceklerini zannettikleri için mi?
Katliamların bu zalim dünyaya acı vermediğini gösterdikleri için mi?
Yaralıyken bile hayata zafer işareti yapanların yaşama sevincinden korktukları için mi?
Dünyanın soysuz siyasetinde yalnız bırakıldıkları için mi?
Yoksa İsrailli askerler eğitimini şeytanlardan aldığı için mi?
***
Bilinmelidir ki...
Filistinli ölü insanlar da konuşacak bir gün. Gerçek cenk o zaman başlayacak belki.
Zalimlere ve arsız seyircilere karşı!
Hey gidi yıllar!
Gençliğimizde duvarlara "Kahrolsun Amerika" diye yazarken ne kadar haklıymışız.
Amerika'nın şeytan olduğunu, Amerika'ya uşaklık yapanların gençlik düşmanı olduğunu küçükken öğrendik.
Amerika'nın yarattığı ortamı fırsat bilip darbe yapanların aldıkları canların bedeli mahşerde ödenecek.
O zamanlar Amerikan uşaklığının emrine girilmese.
Amerika da Ortadoğu'da bu kadar kolay at oynatamazdı.
Filistinli çocukların ölümlerinin davetiyeleri o zamanlar basıldı çünkü.
Mutluluk Takvimi
Arabanın anahtarını üzerinde bırakma.
Bugün birinin meleği ol.
Ramazan'ın anlamını hissettir.
Tek kişilik bir aşk var
Kırılmış aynalarda
Seni tanıyan nasıl
Sensiz kalabilir ki
Sil baştan demek kolay
Unutmak zor
Bu hayat her zaman
Bildiğini okuyor
İhtimallerde yoksan
Bari aşkı hatırlat
Bu kalbi sevmek için
Taşıyoruz be hayat
Bizim neyimiz noksan
Ömrümüze ömür kat
Biz zaten ölmek için
Yaşıyoruz be hayat
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