Ne güzel alt ediliyor birileri.
Ne güzel etiketleniyor soysuz ticaretin getirileri!
Başakşehir şampiyon olabilmek için elinden geleni yaptı. Ne utançtır ki ekmeğini taştan çıkaranların yerini sistemi baştan çıkaranlar aldı!
Başakşehir'in reytingi yokmuş, o yüzden şampiyon olması sakıncalıymış.
Canlı yayınları ölü muamelesi görüyormuş.
Bu takımın yüreği var, alın teri emeği, en olumsuz şartlarda bile büyüklere kafa tutan duruşu.
Bunların hükmü yok.
Kendilerini pişirip kendileri yesinler adına ne gerekiyorsa onu desinler. Cinayetlerine devam etsin şeytanlar.
Meleklerin fısıltısını duyan kaç kişi var acaba?
Takımı son dakikada gol yedi ama gerçek bir centilmen duruşu gösterdi, her zamanki gibi sükunetini kaybetmedi.
"Olur böyle şeyler" dedi.
Sahadaki infazını ilk yarıda gerçekleştiren hakemin sinsi eyleminin farkındaydı elbet.
Gökyüzüne sevk etti haksızlıkları.
Onun adı Abdullah Avcı.
Eski zamanların arkadaş ıslığı.
Milli takımda bile kendisine sinsi tezgahlar kuruldu. Kuranları da biliyordu piyonları da.
Hiçbiri için tek laf etmedi, herkes kendi günahlarında boğulsun! Çünkü biliyor ki yukarıda Allah var!
Ve insanlık katında adamlık her şeyden değerlidir.
Onun adı Abdullah Avcı.
Asalet onun kanında var.