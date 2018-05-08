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  • 08 Mayıs 2018, Salı

Abdullah Avcı

Ligin son virajına girdik, film içinde film izliyoruz.
Ne güzel alt ediliyor birileri.
Ne güzel etiketleniyor soysuz ticaretin getirileri!
Başakşehir şampiyon olabilmek için elinden geleni yaptı. Ne utançtır ki ekmeğini taştan çıkaranların yerini sistemi baştan çıkaranlar aldı!
Başakşehir'in reytingi yokmuş, o yüzden şampiyon olması sakıncalıymış.
Canlı yayınları ölü muamelesi görüyormuş.
Bu takımın yüreği var, alın teri emeği, en olumsuz şartlarda bile büyüklere kafa tutan duruşu.
Bunların hükmü yok.
***
Varsın olmasın.
Kendilerini pişirip kendileri yesinler adına ne gerekiyorsa onu desinler. Cinayetlerine devam etsin şeytanlar.
Meleklerin fısıltısını duyan kaç kişi var acaba?
***
Bu çirkin düzende Abdullah Avcı'ya baktım cuma gecesi.
Takımı son dakikada gol yedi ama gerçek bir centilmen duruşu gösterdi, her zamanki gibi sükunetini kaybetmedi.
"Olur böyle şeyler" dedi.
Sahadaki infazını ilk yarıda gerçekleştiren hakemin sinsi eyleminin farkındaydı elbet.
Gökyüzüne sevk etti haksızlıkları.
Onun adı Abdullah Avcı.
Eski zamanların arkadaş ıslığı.
***
Efendiliğin tarihini yazanları sırtından vurmayı sever medya!
Milli takımda bile kendisine sinsi tezgahlar kuruldu. Kuranları da biliyordu piyonları da.
Hiçbiri için tek laf etmedi, herkes kendi günahlarında boğulsun! Çünkü biliyor ki yukarıda Allah var!
Ve insanlık katında adamlık her şeyden değerlidir.
Onun adı Abdullah Avcı.
Asalet onun kanında var.
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