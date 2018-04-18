Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Rütbe!
Yılmaz Güney'in Umut filminde at arabasıyla geçimini sağlayan Adanalı Cabbar'ın atlarına bir Mercedes çarpıyordu.
Cabbar Mercedes sürücüsünden davacı.
Karakola gittiklerinde Mercedes sürücüsüne bir ikram bir ikram.
Cabbar'ı dinleyen bile yok.
O haksızlık Cabbar'ın delirmesinin kapılarını açıyordu filmde.
Lüks otomobil sürücülerinin her türlü hakka sahip olduğu bir dünyada.
***
Geçen yıllar içinde paranın ve apoletin gücü hiç değişmedi.
Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi'nde onlarca Cabbar var.
27 yıl önce bir çöplükten sanayi sitesi yaratmışlar da kimin umurunda?
Yarattıkları dükkanlar başlarına yıkılıyor da kim sahip çıkar?
Hangi politikacı hangi insanlık kahramanı?
Döviz zenginlerinin gücünün karşısında, o site garibanlarının insanlık yasalarında bile yeri yok!
Porcshe'uyla alkollü araç kullanıp, polis memurunu öldüren züppenin yasaları, müebbet hapse mahkum olan gariban sürücüyle eşit miydi yani?
***
Dünya paranın etrafında dönüyor.
Sanayi sitesinde dükkanları garibanın başına yıkmak için güç gösterisini sürdüren o zengin adama yakından bakanlar var!
Site çalışanlarına uzaktan bile bakmayanlar.
O zengin adamın; ruhuna hakim olamayan arkası güçlü gösteri sanatçıları var.
Hukuk her zamanki duruşunda!
***
Garibanların mahkemeden binbir zahmetle aldıkları yürütmeyi durdurma kararına inat, o zengin adam zırhlı polis araçlarını kapıya dayayacak gücü gösterdi, yasalar çiğnendi ne fark eder!
Ha çiklet çiğnenmiş, ha böyle sahipsiz insanlar!
Çünkü herkes güçten yana.
***
Garibanları nesi var?
Hiçbir şeyi, hiç kimsesi.
Allah'tan başka.
Olsun! Onların rütbeleri Allah katında değerli.
Çünkü gökyüzünde para geçmiyor!
HAİNİN KAN KOKUSU
FETÖ'nün Nazi ruhlu savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Subayları casuslukla suçlayan, iftirayla, kumpasla o insanların onuruyla, geleceğiyle oynayan bir celladın resmini ilk kez gördüm de...
Böyle hainlerin kan kokusu gözlerinden okunuyor.
Onlar çocuklarımızın sınav sorularını bile çaldılar.
Onlar din kisvesi altında nice vatanseverin ömrünü çaldılar.
Bu dünyada kötülerin kaybettiğini gördüğüm zaman, gelecek adına bir parça umudum oluyor.
MUTLULUK TAKVİMİ
Altın kuralların olsun.
Zenginlikle başarıyı karıştırma.
Yattığın yeri topla.
İnsanın insan gibi
Olmalıdır değeri
Sanki sen yaratmışsın
Bu denizi bu yeri
Tıpkı bir hayvan gibi
İnsafsızca eyeri
İnsan öz kardeşine
Vurmaz be arkadaşım
Yorgansız yataklarda
Çocuklar dizi dizi
Kibar ayaklarına
Yol yaptık kendimizi
Ama artık susmak yok
İstersen öldür bizi
Akacak kan damarda
Durmaz be arkadaşım
Muammer HACIOĞLU
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Rütbe!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Deli gömleği 17 Nisan 2018, Salı Galatasaray kazandı, Başakşehir kaybetti. Her şey bu kadar basit. Tabela sonuçları gösterir, ayrıntılar da gerçekleri. Galatasaray...
- Aklın ışığı 17 Nisan 2018, Salı Suriye'yi savaşın odak noktası yapmak kimin fikriydi? Amerika'nın! Suriye'yi terörün yatak odası yapmak kimin...
- Issız ada! 13 Nisan 2018, Cuma Bazen insanları şöhret ve parayla sınarsınız. İnsanlıktan çıkmanın kitabında şaşırtıcı posterler görürsünüz! Çünkü...
- Bir şarkı 12 Nisan 2018, Perşembe Umulmadık zamanlarda kulağımıza bir şarkı fısıldanır. Çocukluğumuzdur o şarkı, asi gençliğimiz. Bir aşkın peşinde...
- Manzara 11 Nisan 2018, Çarşamba Dört kişilik masada tek sandalye. Taşlar yerine oturmadıkça liderlik sandalyesinde oturmanın anlamı yoktur. Hele...