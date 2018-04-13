Hakkı Yalçın
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Issız ada!
İnsanlıktan çıkmanın kitabında şaşırtıcı posterler görürsünüz!
Çünkü hiçbir sihirli formül, şöhret ve parayla insanların değişmesine engel olamamıştır.
Bizlere kısa yol öğretisinden kalan en anlamlı gerçek budur!
***
Bazen insanları çileyle sınarsınız.
Acı en anlamlı öğretmendir.
Hayatın yanlışlarından bizleri koruyan da geçmişte çektiğimiz acılardır. Anlaşılması gerekeni anlamak budur belki. Dostlarınız anlamasa da bir anlayan bulunur.
***
Bazen hukuku davalarla sınarsınız.
Çocukları taciz edenleri koruyan sistem ne çok cellat üretmiştir.
Lüks cipiyle kanında tavan yapmış alkol oranıyla polis memurunu öldüren züppenin özgür kalmasına şaşarsınız.
Masum insanları suçlamakla, suçluyu tırnak içine almak arasındaki haksızlığa bakarsınız.
Ruhsal eğitimle ruhsal çöküntü arasındaki farkın bedelini kendi ruhunuzda ödersiniz.
***
Bazen tehditlerle sınarsınız hayatı.
Kitap okumuş hatta profesör olmuş insanların bile, kendilerini "polisiz" diye tanıtan dolandırıcılara paralarını sorgusuz sualsiz teslim etmesine bakarsınız.
O profesörün çocuklarınıza yemek konulu sağlık önerilerinde bulunmasına acı acı gülersiniz.
Çocuklarınızı neredeyse "yasal sahibi" olacak kadar yakınınıza gelen birinin, yasal olmayan tehditlerden neden korktuğunu hesaba katar mısınız bilmem!
***
Tek başınıza çıktığımız tuhaf bir yolculuktur hayat. Kendimizi doğrularla ve yalanlarla sınarız.
En güvenilmez canlıdır insan.
Düşerken tuttuğunuz el; zamanı gelince sırtınıza saplanan hançeri de tutar. Kendi merhametinizi sınamışsınızdır da.
Karşınızdaki insanların ihanetini sınamakta geç kalmışsınızdır.
***
İnsanlığın şanına yakışan çok şey kalmadı zaten. Bırakın namı yürüsün!
"Issız bir adaya giderken yanınıza ne alırsınız?" diye sorulsa. Kaç kişi "şerefimi" diye cevap verir acaba?
34 YB 2615
İlk kez bir ambulans sürücüsünün sirenlerini çalıştırmadan, lambalarını yakmadan sade bir vatandaş gibi trafikte yol aldığını gördüm.
Gün Çarşamba, saat 12.30. Mahal Haliç Köprüsü üzeri.
Sağlık Bakanlığı'na ait 34 YB 2615 plakalı bu sürücünün yaptığı olağan bir hareket ama ben arkasındaki çakarlı araca yol açarken ortalığı yangın yerine çeviren ambulans sürücülerini gördüm. İçinde yolcu taşıyanları.
Sağlık Bakanlığı sürücüleriyle, özel hastane sürücüleri arasındaki farkı gösterdiği için. Bir ambulans sürmenin asaletine sahip olduğu için.
34 YB 2615 plakalı ambulans sürücüsüne alkışlarımı gönderiyorum.
MUTLULUK TAKVİMİ
Bir ressam atölyesini gez.
Çocuklara tasarrufu aşıla.
Ağaçtaki eriklerin fotoğrafını çek.
Nazik ol.
Gözlerin bu sevdanın
En kalleş haliydi
Vedasız gideceğin
Her halinden belliydi
Hani ölüm ayırırdı
İkimizi bu sevdadan
Beni inkar edemezsin
Bıraktığım anılardan
Düşündükçe
Çılgına dönüyorum
Sana yabancı bir elin
Dokunuşunu
Hiç bekleme beni
Teslim olmuyorum
Kendime ayırdım
O son kurşunu
Hakkı YALÇIN
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