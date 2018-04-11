Hakkı Yalçın
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Hadım!
Çocuk istismar edildikten sonra o çakalın her tarafı hadım edilse ne olur?
Onların beynini hadım etmedikten sonra!
***
Asıl mesele çocukları koruyabilmek.
Çocukların cinsel obje olmadığının mücadelesini verebilmek.
O çakallar boşuna çivilenmedi bu soysuzluklara!
Onlar boşuna cesaretlenmedi!
Hadım edilenler de bu ülkedeki gerçeği değiştiremez!
"Yenileri gelecek!"
Çünkü onlar varlıklarını ancak böyle soysuzluklarla ispatlıyorlar.
***
Peki, çocukları taciz edenleri cezadan muaf tutanlar, bir kravata indirim yapanlar ne olacak?
Hafızalarımızı yitirmedik; yıllar önce Siirt'te üç küçük kız çocuğunu taciz edenler arasında şehrin özellikli meslek sahipleri de vardı.
Onları bağışlayanları hangi çocuk bağışlar?
Hangi kitap affeder?
"O kız da öyle giyinmeseydi" diyenlerin, "o kız da yolluydu" diye tacizlere kılıf uyduranların düşüncelerini hadım etmek gibi bir proje de mevcut mu?
O çocukların geleceklerini, hayallerini hadım edenlerden bahsediyorum.
Her şey birbirinin içinden geçiyor çünkü!
***
Henry'nin Kitabı adlı filmden aklımda kalan anne oğul diyalogu.
Bir markette sevgilisini hırpalayan erkeğe sessiz kalan annesine ders veren çocuk; "dünyadaki en kötü şey şiddet değildir" diyor!
Anne soruyor "ne peki?"
Çocuk cevap veriyor.
"Duygusuzluk."
Yani seyircilik, soysuzluğa karşı tepkisizlik.
***
Bundan bir süre ensest ilişki kurbanı çocukların bulunduğu bir evi ziyaret etmiştim. Dayıları babaları olmuş.
Şehvetin cehaletle buluşmasından kalan hazin ve utanç verici hikayeler çok.
***
Siz uçurtmalarınızı yapın çocuklar.
Sokaklara çıkın el ele tutuşun, saklambaç oynayın.
İnadına çimlere basın.
Resimler çizin duvarlara.
Masumiyetin bütün görkemini yansıtın.
Çünkü özgürlük ve yaşamak en çok sizin hakkınız.
KORKU PARASI!
Emniyet güçleri o kadar uyarıyor ama yine aynı tezgaha düşenler var.
Telefonla aradıkları vatandaşlara; "FETÖ üyeleri hesaplarınızı kontrol ediyor" deyip hesapların kendilerinin vereceği hesaba yatırılmasını isteyen 5 kişilik şebeke çökertildi.
4 ayda 1 milyon liralık bir korku parası!
Çakalları cesaretlendiren vatandaşın korkusu ama o çakalları cesaretlendiren de yasalar.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukların fotoğrafını çek.
Asansörde telefonla konuşma.
Kusurlarını söyleyen dostların olsun.
Senin gittiğin akşam
Ay tutuldu zannettim
Bıraktığın dertlere
Bana mısın demedim
Bir yanda anılarım
Bir yanda acılarım
Hepsine karşı tektim
Ne ah ettim ne sitem
Düşlerimin söküğünü
Sadece kendim diktim
Hangimiz ilk defa
Kaybediyoruz
Yaşamadık farz ettim
Meleklerle yıkandın
Kirpiklerimde
Seni çoktan affettim
Hakkı YALÇIN
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- HAKKI YALÇIN
- Hadım!
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