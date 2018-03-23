Hakkı Yalçın
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Onlar cennetin çocukları
Onları bakışlarından anlarsınız.
Sizin gözlerinizden kalbinizi okurlar.
Hissetme duyguları diğer insanların ötesindedir.
Sevgileri dağ gibidir ama o sevgiyi iyi insanlara dağıtırlar.
***
Hüzünlü dururlar ama güldüklerinde dünyanın gülüşü vardır her birinde.
Onlar cennetin çocuklarıdır.
Yaşamayı avuçlarında tutan, elleriyle insanların kalbinden tutan.
İlahi tedirginlikleri; kötülüğün bu dünyadaki varlığını diğer insanlardan çok daha fazla hissettikleri içindir.
Kimin göğsüne sokulsalar ısıtırlar.
***
Can kulağıyla dinlerler insanları.
Gereksizliğin sesini suskunluklarıyla keserler.
Kitap okur gibi okudukları hayatı her biri aşmıştır.
Hepsinin derinlerde çok derinlerde hazinesi vardır.
Bazen rüyaların sesi.
***
Bütün kuşları tanırlar, bütün kuşlar onları tanır.
Meleklerle kan bağları vardır.
Gururları dağ gibi.
Bundan birkaç yıl önce Down sendromlu çocukların sorunlarıyla ilgili bir toplantıya katıldım.
Çocuklarının annelerinin bir şikayeti vardı.
"Bindiğimiz araçların bazı şoförleri engelli kartımızı görünce 'yine geldiler' deyip bizleri aşağılıyorlar." Bazıları da durakta kendilerini görünce durmayıp geçiyormuş.
O annelere söz vermiştim, "bu şikayetinizi duyuracağım" diye.
Duyulması gerekenleri gönüllü sanatçı arkadaşlarım da duyurdu, bu çirkinlikler ortadan kalktı.
Olsa bile azaldı.
***
Hepimiz biliyoruz ki, hayatın da sırları var ve o sır bu çocuklarda gizli.
Onlar Down sendromlu insanlar.
Ne kadar bakarsanız sizleri o kadar derine çeken insanlar.
***
Neymiş, bir kromozomları fazlaymış.
Onlarda o kadar fazla şey var ki.
Bakışlarını yakalamanız yeter.
Onların kalbine girebilirseniz cennette adınıza bir ağaç dikiliyor demektir.
AYNAYA BAKMAK!
Taksiciler UBER'e saldırıyor.
Niye? Kendilerinden daha iyi hizmet verilmesine izin vermemek için.
Taksim'de ahlaksiz tarkisiciler kazıklayacağı turistleri bekliyor.
Sultanahmet'te aynı sahne.
Taksi şoförleri yolcu seçiyor, kısa mesafeleri reddediyor.
Eee bir meslek bu kadar ayağa düşerken sesini çıkarmayanlar, güvenli biçimde yolcusunu taşıyan sisteme niye saldırıyor?
Zaten o zarafet olsaydı, UBER doğmazdı.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çiçeklenen ağaçların fotoğrafını çek.
Bir çocuğu omzunda taşı.
Hediyeyi kalbinle ver.
Belki hatırlarsın
Denize karşı ağlarken
Gözyaşlarını silmiştim
Üzülme demiştim
Hayat çaresiz de güzel
Bütün gece sonbahar
Yeminler etmiştin
Mahşer sirenleri
Çalana kadar
Belki hatırlarsın
Üzerime döktüğün kahveyi
Hiçbir şey gidişin kadar
Canımı yakmamıştı
Gözlerimi güneşin
Adımı dua bellemiştin
Belki hatırlarsın
Beni çok sevmiştin
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- Onlar cennetin çocukları
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