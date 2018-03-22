Hakkı Yalçın
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İstisna
Yarattığı profesyonel karanlığa karşı amatör açıklama.
Ortadoğu'yu terör yatağı haline getirenlerin kullandığı cümlelerin mantık seviyesi de küçüldü.
***
Kim ister savaşa girmeyi?
Hiç kimse? Ama bu şartları oluşturan Amerika'dır.
Tayyip Erdoğan Suriye sınırındaki oluşum için önce kaygılarını iletti.
Amerika terör yatağını güçlendirme yolunu seçti.
Tayyip Erdoğan ikinci devrede "madem öyle ben istisnayım" dedi.
"Kuralınızı bozuyorum!" Kuralı da bozdu, oyunu da.
***
Amerika yeni bir terör alfabesi icat edebilir mi? Eder. Her dilde ajanı vardır, her yolda uşağı!
Oysa büyüklük; saygı duyulursa büyüklüktür. Silahla, terörün arkasında durmakla büyük olunmaz.
Amerikan başkanlarının politikaları "sömürmek ve yangın yerine döndürmek üzerine" kurulu olduğu içindir ki, yeni kalleş senaryolar yazılıyor demektir.
Hizmetkarlar da işaret bekliyordur şu sıra!
***
15 yıl önce yazmışım.
"Ben ormanlarında bile darağaçları kurulan bir Türkiye'nin, 12 Eylül'den kalan mezarlarına bakarken, Amerika'nın nesini seveyim!
Amerika sorgusuz sualsiz ölüm Amerika zulüm demek. Amerika kardeşi kardeşe kırdırmanın virtüözü!
Amerika mayın, Amerika çürük köprü demek.
Hala Iraklı çocukların çığlıklarını duyarken, PKK'nın palazlanmasına göz yuman bir Amerika'nın nesini seveyim!
***
Dünya bu kadar kötülüğü kaldıramaz! Herkes kendi kıyametini er geç yaratacaktır.
Pamuk ipliğine bağlıdır hayat; ölümü bile gafil avlar. Bir iyilik yapmaya fırsat bulamadan koynuna alır insanları ve etiketine bakmaz bile.
***
Terörü dünyanın başına dert edip, başına taş düşecek korkusuyla havaya bakmayanlar.
Bir bakarsınız hapşırırken ölür.
NUMAN KURTULMUŞ'A
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği MESAM yönetim kurulundaki değişiklikler için önceki gün açıklamada bulundu.
"MESAM 3 ay sonra kongresini yapacak. Meslek kuruluşları kendi kararlarını verecektir." Numan Kurtulmuş'u siyaset hayatının başından beri takdirle izliyorum. Her sözüne de inanırım.
Ama bir not düşmek istiyorum.
Sayın Numan Kurtulmuş...
Müzik dünyası fırsatçılarla doludur.
Siyasi ve kişisel rant elde etmek isteyenlere karşı bu 3 aylık sürenin gözlenmesini rica ediyorum.
Size duyduğum saygıya.
Ve bir müzik işçisi olarak arkadaşlarımın haklarına mahsuben.
MUTLULUK TAKVİMİ
Konuşmayı bilmiyorsan sus.
Gıcırdayan kapıları yağla.
Kör kuyulardan
Su çekiyorum yine
Yalnızlığımın içinden
Kalabalıklar yaratıyorum
Yokluğunla sabahlıyorum
Bu yıl erken gelecek yaz
Beni bir kenara yaz
Çizdiğin kalplerde
Ok var mı
Martıların çığlıklarına
Kulaklarını dört açardın
Ayvalar çiçek açmış
Senin ikliminde
Yaza çok var mı
Hakkı YALÇIN
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